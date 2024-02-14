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        Çamur gibi akan Düden Şelalesi'nde kirlilik azaldı

        ANTALYA'da, dün etkili olan sağanak sonrası taşan sulama kanalları ve derelerden gelen çamurla rengi kahverengiye dönen Düden Şelalesi'nin kirliliği, bugün nispeten azaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 15:02 Güncelleme: 14.02.2024 - 15:05
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        Çamur gibi akan Düden Şelalesi'nde kirlilik azaldı
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        ANTALYA'da, dün etkili olan sağanak sonrası taşan sulama kanalları ve derelerden gelen çamurla rengi kahverengiye dönen Düden Şelalesi'nin kirliliği, bugün nispeten azaldı.

        Meteoroloji'nin 'turuncu kod'la uyardığı Antalya'da 2 gündür etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor. 2 bin 500 ev ve iş yerinde su baskını ihbarı yapılan kentte, etkisi hafifleyen yağış sürüyor. Özellikle Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde yaşanan su baskınları sonrası sulama kanallarındaki su seviyesi arttı. Çamura dönen su, Düden Şelalesi'nin 9 koluna doldu. Dünkü yağışlarla debisi artan su, Lara bölgesinde falezlerden dökülen Düden Şelalesi'ni çamura buladı.

        Düden Şelalesi'nin kirliliği, bugün nispeten azaldı. Şelale kahverengiden arındı ancak halen kirli akıyor. Debisi arttığı için daha gür çağlayan şelalenin görüntüsü turistlerin de ilgisini çekti. Turistler, fotoğraf ve video çekimi yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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