Taksim Meydanı'nda husumetlisine benzettiği kişiyi silahla vuran şüpheli, polis tarafından yakalandı. Saldırı anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Edinilen bilgiye göre, Taksim Meydanı'nda dolaşan H.A., husumetlisine benzettiği W.R.'ye silahla ateş etti. Daha sonra kaçmaya çalışan W.R.'yi yakalayarak darp etmeye başladı. Bu sırada meydanda silah sesini duyan polisler, saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı W.R. ise olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağ diz kapağından vurulan W.R.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.