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        Haberler Gündem Güncel Taksim Meydanı'nda feci saldırı! Husumetlisine benzettiği kişiyi vurdu - Güncel haberler

        Taksim Meydanı'nda husumetlisine benzettiği kişiyi vurdu

        İstanbul Beyoğlu'nda feci bir saldırı meydana geldi. Taksim Meydanı'nda yaşanan olayda bir kişi husumetlisine benzettiği kişiyi vurdu. Şüpheli gözaltına alınırken yaralanan W.R. hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 14:18 Güncelleme: 14.02.2024 - 14:22
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        Taksim Meydanı'nda feci saldırı! Husumetlisine benzetip vurdu
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        Taksim Meydanı'nda husumetlisine benzettiği kişiyi silahla vuran şüpheli, polis tarafından yakalandı. Saldırı anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, 12 Şubat Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında, Taksim Meydanı'nda meydana geldi.

        HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

        Edinilen bilgiye göre, Taksim Meydanı'nda dolaşan H.A., husumetlisine benzettiği W.R.'ye silahla ateş etti. Daha sonra kaçmaya çalışan W.R.'yi yakalayarak darp etmeye başladı. Bu sırada meydanda silah sesini duyan polisler, saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı W.R. ise olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağ diz kapağından vurulan W.R.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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        TAKSİM MEYDANI'NDA YAŞANAN OLAY KAMERADA

        Taksim Meydanı'nda husumetlisine benzettiği kişiyi vuran H.A.'nın polis tarafından yakalandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, H.A.'nın husumetlisine benzettiği kişiyi yaraladıktan yakalayıp silahla başına vurduğu görülüyor. Daha sonra olay yerindeki polisler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına alıyor.

        HUSUMETLİSİNE BENZETTİĞİ İÇİN VURDU

        Gözaltına alınan H.A.'nın ilk ifadesinde, vurduğu kişiyi husumetlisine benzettiği için ateş ettiği öğrenildi.

        H.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

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