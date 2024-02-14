Antalya'da sağanakta ölen sürücü toprağa verildi

ANTALYA'da, dün etkili olan sağanakta su dolan alt geçitte, otomobilinde yaşamını yitiren Halil Yıldız (47), toprağa verildi.

Antalya'da pazartesi gecesinden itibaren etkili olan sağanak, kentet birçok su baskınına neden oldu. Birçok ev ile yollar suyla doldu. Kepez ilçesindeki Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'nde itfaiye ekiplerinin su ve çamur tahliye çalışmaları sırasında otomobilden cenazesi çıkarılan Halil Yıldız için bugün cenaze namazı kılındı. Varsak Mahallesi Yeni Cami'de ikindi vaktindeki cenazeye, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Vali Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Halil Yıldız'ın eşi ile 2 çocuğu, iş arkadaşları ve yakınları katıldı. Yıldız, namazın ardından Varsak Mezarlığı'na defnedildi.