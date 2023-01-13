Ameliyat için biriktirdikleri para, yangında yandı



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da İran vatandaşı Sayed Fariborz Salmanipor ve Yasaman Bakhtiar Shahmirzadi çiftinin yaşadığı ev, yangında kullanılamaz hale geldi. Çiftin, kalp rahatsızlığı olan Salmanipor'un ameliyatı için biriktirdiği 4 bin 500 lira da yangında kül oldu.

İran'dan 1,5 yıl önce Antalya'ya taşınan Sayed Fariborz Salmanipor ve Yasaman Bakhtiar Shahmirzadi, Kepez ilçesinde giriş katta ev tutup, burada yaşamaya başladı. Salmanipor, bir süre önce tramvayda bayıldı ve hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde kalbinde rahatsızlık olduğu, önce anjiyo ardından da ameliyat olması gerektiği belirtildi. 20 bin liralık ameliyat masrafını karşılayamayan çift, para biriktirmeye başladı.

9 Ocak günü çiftin evde olmadığı sırada elektrik aksamının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yatak odasında başlayan yangın, evin diğer bölümlerine yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, evin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Komşularının haber vermesi üzerine eve gelen çift, evlerini o halde görünce büyük üzüntü yaşadı. Çiftin Salmanipor´un tedavisi için biriktirdiği 4 bin 500 lira ile bir cep telefonu da yangında yandı.

Komşularının kendilerini misafir ettiğini söyleyen Sayed Fariborz Salmanipor, "Eşim alışverişe gitmişti ben de oturma iznimizi yenilemek için resmi kurumdaydım. Karşı komşumuz aradı. Bize evde yangın çıktığını söylemediler. Elektrikte bir problem var dediler. Hızlıca evime geldim. Sokağın ucundan dumanı gördüm ve şok oldum. Evi görünce ne yapacağımı şaşırdım. Biz geldiğimizde ev tamamen yanmıştı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Dün akşam bir komşumuzun evinde kaldık. Herkes misafir ediyor ama rahat olamıyorsunuz" dedi.

Hastalığı nedeniyle bir an önce ameliyat olması gerektiğini belirten Salmanipor, "Evimizi tekrar toplayabilmemiz belki 1 ay zaman istiyor. Ne kadar tutacak, kim yapacak hiç bilmiyorum. Kalbimde rahatsızlık var. Tramvayda bayıldım ve öyle ortaya çıktı. Buradaki tedavimde ve olmam gereken ameliyat için biriktirdiğimiz para, cep telefonu yandı. Tüm eşyalarımız yandı. Ben yavaş yavaş kenara para koymuştum ameliyat olabilmek için ama şimdi yeni sıkıntı başladı" diye konuştu.

Yasaman Bakhtiar Shahmirzadi de evlerini bu halde görünce çok üzüldüklerini ve çaresiz kaldıklarını, uzanacak bir yardım eli beklediklerini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2023-01-13 09:34:37



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