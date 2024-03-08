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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Akseki'de muhtarlar ve partililerle buluştu:

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turistin sadece klasik bölgelere değil Akseki, İbradı, Ormana, Kepez gibi noktalara da yayılmasını istiyoruz. Bu anlamda arkeolojik değerlerin restorasyonu, ören yerlerinin ihyası gibi ciddi çalışmalar yapıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 15:03 Güncelleme: 08.03.2024 - 15:03
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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Akseki'de muhtarlar ve partililerle buluştu:
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turistin sadece klasik bölgelere değil Akseki, İbradı, Ormana, Kepez gibi noktalara da yayılmasını istiyoruz. Bu anlamda arkeolojik değerlerin restorasyonu, ören yerlerinin ihyası gibi ciddi çalışmalar yapıyoruz." dedi.

        Ersoy, Antalya'nın Akseki ilçesinde muhtarlar, partililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

        Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, AK Parti olarak Aksekililerin desteklerinden her zaman mutluluk duyduklarını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'ya çok önem verdiğini ve burayı hassasiyetle takip ettiğini dile getiren Ersoy, Antalya'nın bütün ilçelerini tek tek dolaşarak ihtiyaçları belirlediğini söyledi.

        Mahalli idareler seçiminin önemine dikkati çeken Ersoy, "Antalya'da Büyükşehri aldıktan sonra kentte çok daha büyük projeleri hayata geçireceğiz. Hem ilçe hem büyükşehir hem de devlet olarak iyi ve uyumlu bir üçlü oluşturduğumuz zaman iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

        Akseki'nin baba ocağı olduğunu belirten Ersoy, "Antalya önümüzdeki 4 yılda çok daha hızlı gelişecek. Turizmde rekorlar kırdığımız bir yıl oldu. Bu yıl çok daha turist alan bir kentimiz olacak. Turistin sadece klasik bölgelere değil Akseki, İbradı, Ormana, Kepez gibi noktalara da yayılmasını istiyoruz. Bu anlamda arkeolojik değerlerin restorasyonu, ören yerlerinin ihyası gibi ciddi çalışmalar yapıyoruz."

        Ersoy, toplantının sonunda katılımcıların taleplerini dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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