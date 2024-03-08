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        Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Sümer hazırladığı 100 projeyi tanıttı

        Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, insan, çevre ve şehir odaklı hazırladıkları 100 projeyi anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 13:10 Güncelleme: 08.03.2024 - 13:23
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        Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Sümer hazırladığı 100 projeyi tanıttı
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        Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, insan, çevre ve şehir odaklı hazırladıkları 100 projeyi anlattı.

        Sümer, Aksu ilçesindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilmesi durumunda planladığı projeleri tanıttı.

        Kepez için herkese hitap edecek, her aileye dokunacak önemli projeler hazırladıklarını dile getiren Sümer, tarımdan kalkınmaya, sanattan spor komplekslerine, kentleşmeden sosyal belediyecilik alanlarına kadar her alanda ilçeye yatırım yapacaklarını belirtti.

        Projelerinden bahseden Sümer, şunları söyledi:

        "Aile yaşam merkezlerinin sayısını artıracağız. Yeni kreşler açacağız. Açık, kapalı yüzme havuzları, kadın spor merkezleri, kadın konakları, kadın girişimcilik akademisi, 'Çocuk Köyü', su, serüven parkları, 'İzcilik köyleri', yeni nesil tema parkları, okullarımıza spor salonları yapacağız. İlkokul çocuklarımıza haftanın 3 günü sabah çöreği ve süt ikram edeceğiz."

        Kepez'de ikamet edip üniversiteyi kazanan tüm öğrencilere sınav başarı hediyesi olarak 7 bin 500 lira destekte bulunacaklarını dile getiren Sümer, ayrıca üniversite sınavında Türkiye sıralamasında ilk 10 bine giren çocuklara playstation hediye edeceklerini bildirdi.

        Gençler için istihdam ve staj bürosu oluşturacaklarını aktaran Sümer, ilçede öğrencilerin yeme içme ihtiyaçlarına da belediye olarak "leziz indirim kart" uygulamasıyla destek olacaklarını kaydetti.

        - "7'den 77'ye herkesin hayatına dokunacağız"

        Yaşlılara yönelik de projeler hazırladıklarını anlatan Sümer, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İhtiyaç sahibi emeklilerimize evlere servisin de mümkün olacağı 'Emek Marketleri' kuracağız. Kaymakamlığımızla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla tespit ettiğimiz, belirlenen kriterlere haiz ihtiyaç sahibi emeklilerimize, 1 yıl süreyle 5 bin lira kira desteğinde bulunacağız. Vefa kıraathaneleri, huzur bahçeleri oluşturacağız."

        Sosyal belediyecilik alanında da önemli projelere imza atacaklarını belirten Sümer, "Yeni evlenecek çiftlere ücretsiz düğün salonu uygulamasını başlatacağız. Her yeni doğan bebeğimizin ilk hediyesini biz vereceğiz. İlçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi hemşerilerimize Vakfımız üzerinden sosyal yardım kartı verilmek suretiyle nakdi yardımda bulunulacağız." diye konuştu.

        Kepez'i şehircilik alanında da geleceğe taşıyacak çalışmalar yapacaklarını aktaran Sümer, ilçede cazibe merkezleri olacak prestijli caddeler yapacaklarını bildirdi.

        İçerisinde engelli ailelerin de gönüllü olarak çalışabileceği, engellilerin doğal ortamda spor, sanat, kültür aktivitelerini yapabileceği rehabilitasyon köyleri inşa edeceklerini belirten Sümer, engelsiz mola evleri kuracaklarını kaydetti.

        Pil fabrikasının olduğu yere millet bahçesi yaparak yeşil alanlarının sayısını artıracaklarını dile getiren Sümer, Kepez'in dört bir yanındaki yeşil alanları mesire alanları olarak halkın hizmetine sunacaklarını söyledi.

        Çevre dostu ve sürdürülebilir bir şehir için sıfır atık ve iklim müzesi kuracaklarını, Kepez'de yaşayan gençlerin iklim mücadelesine aktif katılımını sağlamak amacıyla İklim Elçileri Projesi'ni hayata geçireceklerini bildiren Sümer, "Projelerimizle 7'den 77'ye herkesin hayatına dokunacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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