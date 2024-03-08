Kaderine terk edilen türbe için validen 'restorasyon' talimatı

ANTALYA'da geçmişi Selçuklu dönemine uzanan ve bakımsızlıktan kaderine terk edilen 1. Derece Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Ahi Kızı Türbesi, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in talimatıyla restore edilecek. Türbenin yıllardır kapalı tutulan kapılarının da restorasyon sonrası açılacağı bildirildi.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi semti Aydoğdu Sokak üzerinde yer alan Ahi Kızı Türbesi'ne Antalya Valiliği tarafından restorasyon projesi hazırlandı. Selçuklu dönemine ait türbenin bulunduğu alan ve türbe duvarları geçirdiği çeşitli onarımlar sonrası özgün yapısını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından özel talimatla incelemeye alındı. 1300'lü yıllarda yaşamını yitirdiği değerlendirilen ve halk arasında Ahi Yusuf'un kızı olarak da bilinen Ahi Kızı Türbesi'nin Aydoğdu Sokak üzerindeki giriş kapısı uzun yıllardır kapalı. Türbenin içinin ve duvarlarının bakımsız olduğu dikkati çekerken, dış duvarlarına sıva çekildiği görüldü.

Türbeyi ziyarete gelenler ise ana giriş kapısının kapalı olması nedeniyle aynı bahçe içerisinde bulunan bir işletmenin içinden geçtikten sonra açılan ikinci kapıdan girebiliyor. İşletme sahibi izin vermezse ya da işletme kapalı olursa türbe ziyaret edilemiyor. Duvarlarına sprey boyayla yazıların yazıldığı türbenin de içinde bulunduğu 164 ada 9 parseldeki yaklaşık 174 metrekarelik alan, Serpil Şanlı tarafından Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bağışlandı. Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Sorumlusu Cemil Karabayram alanın bağış sonrası yeniden elden geçirilmesi için Antalya Valiliği'nin proje hazırladığını söyledi. Antalya Valisi Hulusi Şahin'in bir Kaleiçi ziyareti sırasında yapıyı incelediğini ve gece saatlerinde gelen talimat üzerine işlemlere başladıklarını ifade eden Karabayram, “Antalya Valimiz Hulusi Şahin, 24 saat kentle yakından ilgileniyor. Neredeyse uyumuyor diyebilirim. Kaleiçi'nde gezerken türbenin halini görüyor ve burayla ilgili proje başlatılması için gecenin ilerleyen bir saatinde talimat verdi. Hemen çalışmaya başladık. Türbe kısa sürede restorasyondan geçecek ve yeniden ziyarete açılacak. Dış duvarlardaki sıvalar kaldırılacak ve türbe orijinal Selçuklu mimarisine yeniden kavuşturulacak" dedi.

Türbe, 1. Derece Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli. Türbenin bulunduğu alandaki tuvaletin de kapatılarak alanın tamamen maneviyata uygun hale getirileceğini ifade eden Karabayram, çok sayıda ziyaretçi olduğunu, ancak ziyaretçilerin içeri giremediğinden kendilerine dert yandığını söyledi. Türbenin kilitli kapılarının önüne ise esnafın temizlik ve benzeri malzemeleri bıraktıkları görüldü.