Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Demre'de sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve turizmcilerle buluştu:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da bu yıl 17 milyon turist beklediklerini söyledi.

Ersoy, Antalya'nın Demre ilçesinde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve turizm esnafı ile bir araya geldi.

İlçede bugün Myra Antik Kenti'nde ve Andriake Limanı'nda yürütülecek Geleceğe Miras projesini tanıttıklarını ifade eden Ersoy, Demre'nin potansiyeli yüksek bir turizm şehri olduğunu ve bu projenin bölgeye katkı sağlayacağını kaydetti.

Türkiye'nin 2023'ü çeşitli olumsuzluklara rağmen rekor sayıda ziyaretçi ve gelirle tamamlandığına dile getiren Ersoy, hedeflerinin çok daha büyük olduğunu vurguladı.

Ersoy, 2024'te yeni bir rekor hedefiyle çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Mart sonunda 3 aylık verilerimiz açıklandığında sizlerde yüzdelerin oldukça iyi olduğunu göreceksiniz. İki gün önce Almanya'da, sektörün en önemli fuarlarından biri olan ITB Berlin fuarındaydım. Oradaki gelişmelerde bizi çok sevindirdi. Tarihinde ilk kez Türkiye turizm konusunda Almanya pazarında İspanya'yı geçti. Lider konuma geldi. Raporlara baktığımızda ve 2023 ile kıyasladığımızda 2024 için yüzde 30'lara varan hatta bazı noktalarda yüzde 40'lara varana rezervasyon artışları var. Bu Türkiye'nin turizm hedeflerinin ne kadar gerçekçi, ne kadar önünün açık olduğunu gösteren güzel gelişmeler."

- Antalya'da 17 milyon turist beklentisi

Turizm gelirlerinde Antalya'nın pastadaki payının ve ziyaretçi sayısının oldukça yüksek olduğuna dikkati çeken Ersoy, Antalya'da bu yıl 17 milyon turist beklediklerini bildirdi.

Mevcut durumunda kış rakamlarının iyi geldiğini belirten Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaz aylarında da aksamadan erken rezervasyon akışları devam ederse 17 milyonun çok daha üzerinde bir rakamla Antalya bu seneyi tamamlamış olacak. Hedefimiz sürdürülebilir bir turizm açısında hem sezonu uzatmak hem de ülkemizin her köşesinin turizm pastasında pay almasını sağlamak. Antalya deyince Gazipaşa'dan Kaş'a kadar çok geniş bir coğrafi alandan bahsediyoruz. Nisan ayında hem büyükşehrimiz hem ilçelerimiz için koordineli bir turizm master planı oluşturacak, turizmden hak ettiği değeri alamayan noktaları hak ettiği değeri alacak şekilde geliştirmeye çalışacağız."

Bakan Ersoy, Demre'nin sahip olduğu arkeolojik değerler, doğası, tarım potansiyeli ve kıyı bandıyla ön plana çıktığını kaydetti.

Demre'nin bu özelliklerini koruyarak ve butik turizmin ön planda olduğu, koruma imar planlarıyla desteklenmiş bir potansiyeli hayata geçireceklerini ifade eden Ersoy, "İlk başladığımız noktalardan biri Myra Antik Kenti. Buranın bütçesini ciddi şekilde artırdık. Bu yıl itibarıyla 500 milyon lira ilk etapta kaynak ayırdık. Geleceğe Miras Projeleri hızlı bir şekilde Anadolu'nun her tarafından yayılacak ve 60 yılda yapılan işi 4 yılda yapacağız, kararlılığını da göstermiş olacağız." diye konuştu.

- "Mevcut ürünlerimizi geliştirmemiz gerekiyor"

Son 5 yılda Türkiye'nin dünyada en yoğun ve etkili 200'den fazla ülkede tanıtım yapan ülke olduğunu belirten Ersoy, bunun olumlu sonuçlarının da rakamlara yansımaya başladığını söyledi.

Tanıtımın yanından ürün çeşitliliğinin de önemli olduğunu vurgulayan Ersoy, "Arkeoloji, gastronomi, inanç turizmi, bisiklet rotaları, doğa turizm gibi 60'dan fazla ürünü Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile bakanlığımız devreye aldı. Şimdi 81 bir vilayetle ortak kurullar kuruluyor, hem turizm master planları oluşturuluyor, hem bu şehirlerimizin kendine özgü potansiyelleri, ürünleri ön plana çıkararak tüm dünyaya tanıtılması sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ersoy, 2028'e kadar işi başı gecelik turizm gelirini 130 doların üstüne çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun çalışmalarını ürün çeşitliliğiyle, altyapılar ve üst yapılarla sağlayacağız. Turizm büyükşehir belediye başkanlıkları başta olmak üzere yerel yönetimlerin de olağanüstü katkısıyla geliştirilmesi, büyütülmesi gereken bir şey. O yüzden 31 Mart seçimleri önemli. Özellikle turizmden büyük, yüksek gelir bekleyen illerimiz, ilçelerimizin adayları turizm master planları ve turizmle ilgili planlamalarını her seferinde sorgulaması gerekiyor. Bakanlıkla, devletle, il, ilçe ve büyükşehir koordineli, uyumlu çalıştığı zaman ilan etmiş olduğumuz hedeflere sektör, devlet el ele vererek ulaşmış olacağız."