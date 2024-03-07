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        Alanya'da 2 aylık trafik denetimlerinde 14 bin 997 sürücüye para cezası uygulandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 ayda yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymayan 14 bin 997 sürücüye 57 milyon 599 bin 618 lira cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 18:20 Güncelleme: 07.03.2024 - 18:20
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        Alanya'da 2 aylık trafik denetimlerinde 14 bin 997 sürücüye para cezası uygulandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 ayda yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymayan 14 bin 997 sürücüye 57 milyon 599 bin 618 lira cezai işlem uygulandı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, polis ve jandarma ekipleri, 1 Ocak - 7 Mart arasında ilçede gerçekleştirdikleri trafik denetimlerinde 86 bin 631 aracı ve 20 bin 657 motosikleti kontrol etti.

        Çalışmalar kapsamında 1133 araç ile 442 motosiklet trafikten men edildi, 396 sürücünün ehliyetine el konuldu.

        14 bin 997 sürücüye 57 milyon 599 bin 618 lira para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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