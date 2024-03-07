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        Antalya'da "Geçmişten Günümüze Aşıklarımız ve Ozanlarımız" konseri düzenlendi

        Antalya'da Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu (UTEF) ve Leman Gebizli Tüm Engelli Yaşlı ve Kimsesizlere Umut Işığı Derneğince "Geçmişten Günümüze Aşıklarımız ve Ozanlarımız" konseri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 15:20 Güncelleme: 07.03.2024 - 15:25
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        Antalya'da "Geçmişten Günümüze Aşıklarımız ve Ozanlarımız" konseri düzenlendi
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        Antalya'da Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu (UTEF) ve Leman Gebizli Tüm Engelli Yaşlı ve Kimsesizlere Umut Işığı Derneğince "Geçmişten Günümüze Aşıklarımız ve Ozanlarımız" konseri gerçekleştirildi.

        Kepez Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'ndeki konserde Şef Hasan Safran yönetiminde UTEF Umut Işığı Türk Halk Müziği korosu sahne aldı.

        Gece boyunca birçok eseri seslendiren koro, izleyicilerden alkış aldı. Zaman zaman davetliler de eserlere eşlik etti.

        Konser, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanatçılar ve vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

        UTEF Genel Başkanı ve Leman Gebizli Tüm Engelli Yaşlı ve Kimsesizlere Umut Işığı Derneği Kurucu Başkanı Güldane Kaya Kaçar, yaptığı konuşmada, yoğun katılımdan memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Herhangi bir kurumdan veya kuruluştan destek almadıklarını belirten Kaçar, bağışçılarla ihtiyacı olanların arasında köprü vazifesi kurduklarını dile getirdi.

        Kaçar, "Özellikle tekerlekli sandalye, hasta yatağı, gıda paketleri, giysi, eşya yardımlarının yanı sıra yüzlerce üniversite öğrencisine burs desteği sağlıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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