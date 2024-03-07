Antalya'da "Geçmişten Günümüze Aşıklarımız ve Ozanlarımız" konseri düzenlendi

Antalya'da Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu (UTEF) ve Leman Gebizli Tüm Engelli Yaşlı ve Kimsesizlere Umut Işığı Derneğince "Geçmişten Günümüze Aşıklarımız ve Ozanlarımız" konseri gerçekleştirildi.

Kepez Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'ndeki konserde Şef Hasan Safran yönetiminde UTEF Umut Işığı Türk Halk Müziği korosu sahne aldı.

Gece boyunca birçok eseri seslendiren koro, izleyicilerden alkış aldı. Zaman zaman davetliler de eserlere eşlik etti.

Konser, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanatçılar ve vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

UTEF Genel Başkanı ve Leman Gebizli Tüm Engelli Yaşlı ve Kimsesizlere Umut Işığı Derneği Kurucu Başkanı Güldane Kaya Kaçar, yaptığı konuşmada, yoğun katılımdan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Herhangi bir kurumdan veya kuruluştan destek almadıklarını belirten Kaçar, bağışçılarla ihtiyacı olanların arasında köprü vazifesi kurduklarını dile getirdi.

Kaçar, "Özellikle tekerlekli sandalye, hasta yatağı, gıda paketleri, giysi, eşya yardımlarının yanı sıra yüzlerce üniversite öğrencisine burs desteği sağlıyoruz." dedi.