Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Konyaaltı'nda yabancılara ait evlere 'çöken' örgüte operasyon; 14 gözaltı

        ANTALYA Valisi Hulusi Şahin, Konyaaltı'nda 260 konut, 40 apart daireden oluşan bir rezidansta birden çok yabancının dairesini baskı ve cebir yoluyla kullandırmayan, sahiplerinin bilgileri dışında günlük veya süreli kiraya vererek mülk gelirlerini yağmalayan 'Onur Demirci' suç örgütüne yönelik operasyonda, 14 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 13:54 Güncelleme: 07.03.2024 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaaltı'nda yabancılara ait evlere 'çöken' örgüte operasyon; 14 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA Valisi Hulusi Şahin, Konyaaltı'nda 260 konut, 40 apart daireden oluşan bir rezidansta birden çok yabancının dairesini baskı ve cebir yoluyla kullandırmayan, sahiplerinin bilgileri dışında günlük veya süreli kiraya vererek mülk gelirlerini yağmalayan 'Onur Demirci' suç örgütüne yönelik operasyonda, 14 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

        Vali Hulusi Şahin, beraberinde İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Burhanettin Erdoğan'ın katılımıyla Antalya Valiliği'nde 2024 yılı ocak-şubat ayları iki aylık dönemi içeren güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

        Başta turizm olmak üzere vatandaşların ticari faaliyetleri ve Antalya'daki yaşamı huzurlu ve barışçıl bir ortamda tesis etmek için emniyet birimlerinin gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Şahin, İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın çalışmalarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

        Vali Şahin, asayiş, narkotik, terör, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar, güvenlik ve trafik olaylarına ilişkin verileri paylaştığı toplantıda, kaçakçılık ve organize suçlar ve bu suç örgütlerine yönelik çalışmalar kapsamında, Konyaaltı'nda yapılan bir operasyonu da paylaştı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Emniyet Müdürlüğü'nce çok önemli bir operasyon yürütüldüğünü belirten Vali Hulusi Şahin, Konyaaltı ilçesinde 260 konut, 40 apart daireden oluşan bir rezidansta birden çok yabancının dairesini baskı ve cebir yoluyla kullandırmayan, sahiplerinin bilgileri dışında günlük veya süreli kiraya vererek mülk gelirlerini yağmaladıkları belirtilen 'Onur Demirci' suç örgütüne yönelik 6 Mart günü saat 07.00'de eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

        Suç örgütünün, şikayette bulunmak isteyen mağdurları cebir ve tehdit yoluyla müracaat ettirmediği, şikayetçilerin dairelerini, birlikte hareket ettikleri emlakçılar aracılığıyla satış ve kiralamalarına engel oldukları suçlarını işlediğini anlatan Vali Şahin, örgüt üyeleri dışında gerçekleşen daire satış veya kiraya verme olduğu takdirde, mülkü alan veya kiralayan kişileri siteye almayacakları yönünde tehdit ederek komisyon talep ettiklerini kaydetti.

        Örgüt üyelerinin, bilgileri dışında satılan veya kiralanan dairelerin elektrik ve suyunu kestiğini de dile getiren Vali Şahin, örgütün kapı kilitlerini maliklerin rızaları dışında değiştirip günübirlik veya süreli kiralama yaparak yüklü miktarda haksız kazanç sağladıklarını belirtti.

        Düzenlenen eş zamanlı operasyonda Antalya'da 12, Batman ve Diyarbakır'da 1'er olmak üzere toplam 14 şüphelinin yakalanıp, gözaltına alındığını söyleyen Vali Şahin, “Operasyonda 2 tabanca 59 fişek, 1 adet sallama tabir edilen kesici ve delici alet, satışa hazır vaziyette olmak üzere toplam 4 bin 682 uyuşturucu ve uyarıcı madde, yine uyuşturucu uyarıcı maddeler üretiminde kullanılan 255 gram toz madde ve 16 bin adet boş kapsül ele geçirilmiştir. Emniyetimizi tebrik ediyorum, çok önemli bir operasyon" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        Limanlarda rekor
        Limanlarda rekor
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        BM raporunda Türkiye için 'metamfetamin' alarmı!
        BM raporunda Türkiye için 'metamfetamin' alarmı!
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        İstanbul depremine büyük koruma
        İstanbul depremine büyük koruma
        Sanaloglar!
        Sanaloglar!

        Benzer Haberler

        Antalya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı
        Antalya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da konuştu:
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da konuştu:
        Sanayinin "beyaz ve mavi yakalı" kadınları ekonomiye güç katıyor
        Sanayinin "beyaz ve mavi yakalı" kadınları ekonomiye güç katıyor
        Kumluca'da Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı
        Kumluca'da Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı
        Antalya'nın bu yıl 16,5 milyondan fazla turist ağırlaması bekleniyor
        Antalya'nın bu yıl 16,5 milyondan fazla turist ağırlaması bekleniyor
        53 yılın sıcak ve soğuk rekorları
        53 yılın sıcak ve soğuk rekorları