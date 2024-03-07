Kumluca'da Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

Antalya'da 31 Mart ile yepyeni bir dönemin başlayacağını anlatan Tütüncü, Antalya'nın, Kumluca'nın son beş yılda adeta fetret devri yaşadığını kaydetti.

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü de Antalya'nın altın çağını başlatmak için yola çıktıklarını söyledi.

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