Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Sümer, projelerini anlattı

Cumhur İttifakı'nın Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, sanattan kültüre, spordan altyapıya, kentleşmeden sosyal belediyeciliğe birçok alanda hayata geçirecekleri 100 projeyi seçmenleriyle paylaştı.

Sümer, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, insan, çevre ve şehir odaklı çalışacaklarını belirtti.

Aileye, gençlere, kadınlara, çocuklara dokunan önemli yatırımlara imza atacaklarını dile getiren Sümer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediye kreşlerimizin sayısını artıracağız. Spor temalı, botanik ve ekolojik temalı, yabancı dil temalı, tiyatro, müzik ve sanat eğitimi veren kreşlerimizi hayata geçireceğiz. Ailelerin kullanımına açık olacak kapalı ve açık yüzme havuzları kazandıracağız. Kadın spor merkezleri, konakları, girişimcilik akademisi açacağız. Çocuklar için 'Çocuk Köyü' kuracağız. Okullarımıza spor salonları yapacağız."

Kepez'de ikamet edip üniversiteyi kazanan tüm öğrencilere 7 bin 500 lira nakit destek vereceklerini vurgulayan Sümer, ilçede öğrencilerin yeme içme ihtiyaçlarına belediye olarak "leziz indirim kartı" ile destek olacaklarını aktardı.

İhtiyaç sahibi emeklilere yönelik kar amacı gütmeyen, evlere servis yapabilen "Emek Marketleri" kuracaklarını bildiren Sümer, ihtiyaç sahibi emeklilere bir yıl süreyle 5 bin lira kira desteği verileceğini kaydetti.

Şefkat ve huzurevi sayısını artıracaklarını anlatan Sümer, demans ve alzaymır hastaları için gündüz yaşam merkezleri oluşturacaklarını söyledi.

Sosyal belediyecilik çalışmalarına ağırlık vereceklerini ifade eden Sümer, şu bilgileri paylaştı:

"Yeni evlenecek çiftlere ücretsiz düğün salonu uygulamasını başlatıyoruz. Her yeni doğan bebeğimizin ilk hediyesi Kepez Belediyesinden olacak. İlçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize vakfımız üzerinden sosyal yardım kartı verilmek suretiyle nakdi yardımda bulunacağız. Kepez'imize yapılan 1500 yataklı şehir hastanemizin yakınına hasta konuk evi yapacağız. Yepyeni bir hayvan hastanesiyle can dostlarımızın sağlığı ve mutluluğu için en iyi bakımı sunacağız. Kepez Teknokent'i kuracağız. İhtiyaç olan mahallelerimize sabit modern kapalı pazar yerleri yapacağız."