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        Antalya'da eşini keserle öldüren sanık hakim karşısında

        Antalya'nın Aksu ilçesinde karısını keserle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 15:20 Güncelleme: 06.03.2024 - 15:20
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        Antalya'da eşini keserle öldüren sanık hakim karşısında
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde karısını keserle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ercan Akdağ ve taraf avukatları katıldı.

        Söz verilen sanık, olay günü tartıştıkları eşinin kendisine tokat atması üzerine maktulün başını eliyle ittiğini söyledi.

        Eşinin bıçak almak için mutfağa doğru koştuğunu öne süren sanık, "Bıçağı almasını engellemek için koridorda bulunan keseri alarak sırtına ve diz kapağına vurdum. Dizinin üstüne düşünce kendisini sakinleştirmeye çalıştım. Tekrar mutfağa gittiğimde koridorda 'küt' diye bir ses duydum. Eşimin dizlerinin üstünde olduğu gördüm. Yanına gittiğimde yüz üstü yere kapaklandı. O zaman başındaki kanamayı fark ettim. Kanı durdurmak için lavaboya götürdüm. Ayakta duramadığı için lavabonun altında kafasına su tuttum. Havluyla kafasına tampon yaptım." savunmasını yaptı.

        Eşini üşüdüğünü söyleyince oturma odasına götürdüğünü ileri süren Akdağ, "Üzeri ıslak olduğu için üşüdüğünü düşünerek yeni pantolon giydirdim. Eşim 'göğsünün sıkıştığını' söyleyince masaj yaptım. Kendisinden geçmeye başladı, nabzı düştü. Önce tokatladım sonra suni teneffüs yaptım. Çocuklardan telefonu alarak 112'yi aradım. Daha sonra kardeşimi aradım. Kardeşim geldikten sonra hem ben hem de kardeşim birden fazla kez ambulansı aradık." ifadesini kullandı.

        Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu raporunda maktulün boğularak öldürüldüğünün tespit edildiğinin sorulması üzerine sanık, kesinlikle eşini boğmadığını, suyun altına başını tutarken kazağından tuttuğu için bu şekilde bir raporun çıkmış olabileceğini savundu.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Aksu ilçesinin Macun Mahallesi'nde yaşayan Saibe Akdağ (36) ile eşi Ercan Akdağ (36) arasında 6 Mayıs 2023'te bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Ercan Akdağ'ın keserle vurduğu eşi ağır yaralanmıştı.

        Saibe Akdağ, tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirirmiş, gözaltına alınan Ercan Akdağ tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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