Cumhur İttifakı'nın adayı Tütüncü'den Kumluca'ya ziyaret

Ziyarette, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce tarafından yaşanan zararlarla ilgili bilgiler verildi.

Tütüncü, devletin yaraların sarılması için gereken ne varsa yapacağını kaydetti.

Beraberinde AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Atay Uslu ile hortum afetine maruz kalan çiftçileri ziyaret eden Tütüncü, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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