Yunanistan'daki DEB Partisi Başkanı Asafoğlu, Batı Trakya'daki Türk azınlığın sorunlarına işaret etti:
GÖKHAN ÇELİKER - Yunanistan'daki Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Batı Trakya'daki Türk azınlığın sorunlarına ilişkin, "Batı Trakya'da, Yunanistan'da Türk olmak yasak. Tek bir birey olarak Türk olduğunuzu ifade edebilirsiniz. Ancak iki, üç kişi bir araya geldiğinde Türk olduklarını ifade edemezler. İçerisinde Türk kelimesi geçen herhangi bir dernek, bir kurum veya kuruluş kuramazsınız." dedi.
GÖKHAN ÇELİKER - Yunanistan'daki Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Batı Trakya'daki Türk azınlığın sorunlarına ilişkin, "Batı Trakya'da, Yunanistan'da Türk olmak yasak. Tek bir birey olarak Türk olduğunuzu ifade edebilirsiniz. Ancak iki, üç kişi bir araya geldiğinde Türk olduklarını ifade edemezler. İçerisinde Türk kelimesi geçen herhangi bir dernek, bir kurum veya kuruluş kuramazsınız." dedi.
Asafoğlu, Anadolu Ajansının
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