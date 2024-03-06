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        Yunanistan'daki DEB Partisi Başkanı Asafoğlu, Batı Trakya'daki Türk azınlığın sorunlarına işaret etti:

        GÖKHAN ÇELİKER - Yunanistan'daki Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Batı Trakya'daki Türk azınlığın sorunlarına ilişkin, "Batı Trakya'da, Yunanistan'da Türk olmak yasak. Tek bir birey olarak Türk olduğunuzu ifade edebilirsiniz. Ancak iki, üç kişi bir araya geldiğinde Türk olduklarını ifade edemezler. İçerisinde Türk kelimesi geçen herhangi bir dernek, bir kurum veya kuruluş kuramazsınız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 11:55 Güncelleme: 06.03.2024 - 13:00
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        Yunanistan'daki DEB Partisi Başkanı Asafoğlu, Batı Trakya'daki Türk azınlığın sorunlarına işaret etti:
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        GÖKHAN ÇELİKER - Yunanistan'daki Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Batı Trakya'daki Türk azınlığın sorunlarına ilişkin, "Batı Trakya'da, Yunanistan'da Türk olmak yasak. Tek bir birey olarak Türk olduğunuzu ifade edebilirsiniz. Ancak iki, üç kişi bir araya geldiğinde Türk olduklarını ifade edemezler. İçerisinde Türk kelimesi geçen herhangi bir dernek, bir kurum veya kuruluş kuramazsınız." dedi.

        Asafoğlu, Anadolu Ajansının

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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