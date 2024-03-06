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        Cumhur İttifakı'nın adayı Tütüncü, seçim çalışmalarını sürdürüyor

        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Korkuteli ve Kaş ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 09:58 Güncelleme: 06.03.2024 - 09:59
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        Cumhur İttifakı'nın adayı Tütüncü, seçim çalışmalarını sürdürüyor
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        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Korkuteli ve Kaş ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Ziyaretlerinde Tütücü'ye AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, il ve ilçe teşkilatı üyeleri eşlik etti.

        Korkuteli ilçesinde Cumhur İttifakı Korkuteli Belediye Başkan adayı Sadık Önal ile birlikte esnafı ziyaret eden Tütüncü, vatandaşlarla sohbet etti.

        Kaş ilçesinde ise önce esnaf ziyaretleri yapan Tütüncü, ardından Gömbe Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı.

        Cumhur İttifakı Kaş Belediye Başkan adayı Mutlu Ulutaş ile vatandaşlara seslenen Tütüncü, projelerini anlattı.

        Tütüncü, kendisinin de bir ilçe belediye başkanı olduğunu hatırlatarak, ilçe başkanlarının büyükşehir belediye başkanının desteğini yanında hissedemezse yaptığı işlerin eksik kaldığını belirtti.

        Büyükşehir desteği göremeyen ilçeleri tek kanatlı kuşa benzeten Tütüncü, "Geçtiğimiz 5 yılda Mutlu Ulutaş başkanımızın ortaya koyduğu çalışmalar, tek kanatlı bir kuşun ortaya koyduğu bir performanstı. Bütün bunlara rağmen başkanımız, sizleri mutlu etmek için gece gündüz çalıştı, gayret etti. Kaş yeniden mutlu olacak. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş olacak, bu kuş tek kanatla uçmayacak, çift kanatlı uçacak. " diye konuştu.

        Gömbe Yaylası'nın, Türkiye'ye Antalya Büyükşehir Belediyesi imkanlarıyla tanıtılacağını dile getiren Tütüncü, şunları kaydetti:

        "Biz 15 sene boyunca bize güvenen, oy veren hiç kimseyi mahcup etmedik. Hiçbir sözümüz yere düşmedi. Bakarız diyenlerden olmadık. Bu işi yaparız dedik, takipçisi olduk. Günü geldiğinde o işi tamamlamış olarak hemşehrilerimizin karşısına çıktık. İşte bizim belediyecilik dediğimiz, AK Parti belediyeciliği, Cumhur İttifakı belediyeciliği dediğimiz bu. Biz size hizmet edecek yetkiyi talep etmeye geldik. Bizim derdimiz belediye başkanlığı koltukları değil. Biz o yetkiyi sizlere hizmet olarak dönüştürmeye talibiz. Önümüzdeki 5 yılda Antalya'yı da, Kaş'ı da, Gömbeyi de ayağa kaldıracak bir enerji ile geliyoruz."

        Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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