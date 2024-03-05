Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da sağanak; Kumluca ve Demre'de 'hortum' çıktı

        ANTALYA'da öğleden sonra etkisini gösteren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezinde su taşkınları yaşandı, Kumluca ve Demre ilçelerinde ise hortum çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 20:43 Güncelleme: 05.03.2024 - 20:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da sağanak; Kumluca ve Demre'de 'hortum' çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da öğleden sonra etkisini gösteren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezinde su taşkınları yaşandı, Kumluca ve Demre ilçelerinde ise hortum çıktı. Seralar, tarım alanları, iş yerleri ve binalarda zarara neden olan hortumda 3 çocuk yaralandı. 2 hortum da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sarı ve turuncu kod uyarısı yaptığı Antalya'da, saat 16.00'dan itibaren sağanak etkisini gösterdi. Şiddetli yağmur nedeniyle kentteki yollarda su birikintileri oluşurken, trafik durma noktasına geldi. Kültür Mahallesi'nde, kavşak ve ara sokaklarda bulunan mazgalların tıkanmasıyla sokaklar suyla doldu. Konyaaltı ilçesinde bazı araçlar su taşkını sebebiyle yolda kaldı. Bir vatandaşın ise yağmurun yağdığı sırada aracını yıkamaya çalışması dikkat çekti.

        KUMLUCA'DA HORTUM ÇIKTI; 3 ÇOCUK YARALANDI

        Kumluca ilçesinin Göksu, Hacıveliler, Yenimahalle, Merkez ve Toptaş mahallelerinde hortum çıktı. Ağaçların yerinden söküldüğü hortumda bazı araçlarda hasar meydana geldi. Tarım alanları, seralar ve portakal bahçeleri zarar görürken, birçok iş yerinin camları patladı. Levhaların devrildiği, apartman çatılarındaki güneş enerji sistemleri cadde ve sokaklara düştüğü hortum ayrıca, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait binanın çatısını da yerinden kaldırdı. Kumluca Belediyesi kademesinde de hasara yol açan hortum sebebiyle güneş paneli düşen bir otomobildeki Muhammed Ali Ceylan adlı çocuk hafif şekilde yaralandı. Hortum nedeniyle Ümitcan Koç (16) ve Eymen Duran (15) isimli çocukların da yaralanarak hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

        HORTUM KAMERADA

        Hortumun Merkez Mahallesi’nden geçtiği anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Seralardaki naylon örtüleri yırtan hortumun büyüklüğü görüntülere yansıdı. 

        'TEYAKKUZ HALİNDEYİZ'

        Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Köleoğlu, "Kumluca’mızda yine bir hortum afetiyle karşı karşıya kaldık. Kumluca merkezden geçen büyük bir hortumla beraber, merkezdeki esnaflarımız, dükkanlarımız birçok yer hasar aldı. Kadememizi ve beton fabrikasına, birçok vatandaşımıza zarar vermiş durumda. Zararın bilançosu belli değil. Teyakkuz halindeyiz" dedi.

        DEMRE'DE HORTUM SERALARI VURDU

        Demre ilçesinde de hortum çıktı. İlçede bulunan seralara hasar veren hortum vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bitcoin'de tarihi zirve
        Bitcoin'de tarihi zirve
        Yeni doğan bebeği 1. kattan attı! Cani anneyle ilgili flaş gelişme!
        Yeni doğan bebeği 1. kattan attı! Cani anneyle ilgili flaş gelişme!
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Ataşehir'deki tanker patlamasında 2 kişi tutuklandı
        Ataşehir'deki tanker patlamasında 2 kişi tutuklandı
        Malta'da canice öldürülen Pelin Kaya davasında karar!
        Malta'da canice öldürülen Pelin Kaya davasında karar!
        Yurda çevrilen evin kiracısına gözaltı!
        Yurda çevrilen evin kiracısına gözaltı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Enflasyon beklentileri bozuldu mu?
        Enflasyon beklentileri bozuldu mu?
        Tek rakibi Inter!
        Tek rakibi Inter!
        Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 14 yaralı
        Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 14 yaralı
        ABD'de başkanlık yarışında "Süper Salı"
        ABD'de başkanlık yarışında "Süper Salı"
        İşte Bitcoin'i yükselten 3 neden!
        İşte Bitcoin'i yükselten 3 neden!
        MOSSAD operasyonundan yeni detaylar!
        MOSSAD operasyonundan yeni detaylar!
        Ayasofya Camii'nin elektriği Kilis'ten
        Ayasofya Camii'nin elektriği Kilis'ten
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok

        Benzer Haberler

        Alanyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
        Adalet Bakanı Tunç: Türkiye yüzyılı gençlerin omuzlarında inşa edilecek
        Adalet Bakanı Tunç: Türkiye yüzyılı gençlerin omuzlarında inşa edilecek
        Adalet Bakanı Tunç, Antalya'da gençlerle buluştu:
        Adalet Bakanı Tunç, Antalya'da gençlerle buluştu:
        GÜNCELLEME- Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
        GÜNCELLEME- Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
        Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
        Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
        Seçim çalışmasında üzerine ağaç devrilen başkan adayının ayağı kırıldı (2)
        Seçim çalışmasında üzerine ağaç devrilen başkan adayının ayağı kırıldı (2)