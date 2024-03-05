Antalya'da sağanak; Kumluca ve Demre'de 'hortum' çıktı

ANTALYA'da öğleden sonra etkisini gösteren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezinde su taşkınları yaşandı, Kumluca ve Demre ilçelerinde ise hortum çıktı. Seralar, tarım alanları, iş yerleri ve binalarda zarara neden olan hortumda 3 çocuk yaralandı. 2 hortum da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sarı ve turuncu kod uyarısı yaptığı Antalya'da, saat 16.00'dan itibaren sağanak etkisini gösterdi. Şiddetli yağmur nedeniyle kentteki yollarda su birikintileri oluşurken, trafik durma noktasına geldi. Kültür Mahallesi'nde, kavşak ve ara sokaklarda bulunan mazgalların tıkanmasıyla sokaklar suyla doldu. Konyaaltı ilçesinde bazı araçlar su taşkını sebebiyle yolda kaldı. Bir vatandaşın ise yağmurun yağdığı sırada aracını yıkamaya çalışması dikkat çekti.

KUMLUCA'DA HORTUM ÇIKTI; 3 ÇOCUK YARALANDI

Kumluca ilçesinin Göksu, Hacıveliler, Yenimahalle, Merkez ve Toptaş mahallelerinde hortum çıktı. Ağaçların yerinden söküldüğü hortumda bazı araçlarda hasar meydana geldi. Tarım alanları, seralar ve portakal bahçeleri zarar görürken, birçok iş yerinin camları patladı. Levhaların devrildiği, apartman çatılarındaki güneş enerji sistemleri cadde ve sokaklara düştüğü hortum ayrıca, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait binanın çatısını da yerinden kaldırdı. Kumluca Belediyesi kademesinde de hasara yol açan hortum sebebiyle güneş paneli düşen bir otomobildeki Muhammed Ali Ceylan adlı çocuk hafif şekilde yaralandı. Hortum nedeniyle Ümitcan Koç (16) ve Eymen Duran (15) isimli çocukların da yaralanarak hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

HORTUM KAMERADA

Hortumun Merkez Mahallesi’nden geçtiği anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Seralardaki naylon örtüleri yırtan hortumun büyüklüğü görüntülere yansıdı.

'TEYAKKUZ HALİNDEYİZ'

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Köleoğlu, "Kumluca’mızda yine bir hortum afetiyle karşı karşıya kaldık. Kumluca merkezden geçen büyük bir hortumla beraber, merkezdeki esnaflarımız, dükkanlarımız birçok yer hasar aldı. Kadememizi ve beton fabrikasına, birçok vatandaşımıza zarar vermiş durumda. Zararın bilançosu belli değil. Teyakkuz halindeyiz" dedi.

DEMRE'DE HORTUM SERALARI VURDU

Demre ilçesinde de hortum çıktı. İlçede bulunan seralara hasar veren hortum vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.