Seçim çalışmasında üzerine ağaç devrilen başkan adayının ayağı kırıldı (2)

Saadet Partisi Burdur Belediye başkan adayı Adnan Ersan ve oğlunun seçim çalışması sırasında üzerine ağaç devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Adnan Ersan ve oğlu yürürken ağacın altında kaldığı, çevredekilerin yardıma koştuğu görüldü. Kameraya, rüzgarın şiddeti de yansıdı.

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