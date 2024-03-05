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        Seçim çalışmasında üzerine ağaç devrilen başkan adayının ayağı kırıldı (2)

        OLAYKAMERADASaadet Partisi Burdur Belediye başkan adayı Adnan Ersan ve oğlunun seçim çalışması sırasında üzerine ağaç devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 16:26 Güncelleme: 05.03.2024 - 16:30
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        Seçim çalışmasında üzerine ağaç devrilen başkan adayının ayağı kırıldı (2)
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        OLAYKAMERADA

        Saadet Partisi Burdur Belediye başkan adayı Adnan Ersan ve oğlunun seçim çalışması sırasında üzerine ağaç devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Adnan Ersan ve oğlu yürürken ağacın altında kaldığı, çevredekilerin yardıma koştuğu görüldü. Kameraya, rüzgarın şiddeti de yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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