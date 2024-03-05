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        Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Manavoğlu, seçim çalışmalarını sürdürüyor

        Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 10:19 Güncelleme: 05.03.2024 - 10:19
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        Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Manavoğlu, seçim çalışmalarını sürdürüyor
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        Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Manavoğlu, Tonguç Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Burada esnafın ve vatandaşın istek ve sorunlarını dinleyen Manavoğlu, göreve gelmeleri halinde yapacakları değişimlerden ve projelerden bahsetti.

        Meltem Mahallesi Muhtarı Muazzez Kaval ile Yıldız Mahallesi Muhtarı Süleyman Karakuş'u ziyaret eden Manavoğlu, mahallede hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

        Manavoğlu, Antalyaspor'un Gaziantep FK ile oynadığı maçta taraftarla buluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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