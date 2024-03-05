Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Manavoğlu, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Meltem Mahallesi Muhtarı Muazzez Kaval ile Yıldız Mahallesi Muhtarı Süleyman Karakuş'u ziyaret eden Manavoğlu, mahallede hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

Manavoğlu, Tonguç Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Burada esnafın ve vatandaşın istek ve sorunlarını dinleyen Manavoğlu, göreve gelmeleri halinde yapacakları değişimlerden ve projelerden bahsetti.

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