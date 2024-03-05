Kemer'de obeziteyle mücadele için program düzenlendi

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Akif Temiz ile öğretmen ve öğrencilerin de katılımıyla Liman Caddesi'nden Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Parkına kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

Etkinlikte, sağlıklı beslenme ve egzersizin obezitenin önlenmesinde önemli olduğu vurgulandı.

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