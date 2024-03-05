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        Antalya'nın erken rezervasyonları Türkiye'yi liste başı yaptı

        YAZ sezonu için Almanya'dan Antalya'ya yapılan erken rezervasyonlar Türkiye'yi turizmde liste başı yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 11:03 Güncelleme: 05.03.2024 - 11:05
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        Antalya'nın erken rezervasyonları Türkiye'yi liste başı yaptı
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        YAZ sezonu için Almanya'dan Antalya'ya yapılan erken rezervasyonlar Türkiye'yi turizmde liste başı yaptı. Alman Seyahat Acentaları Birliği'nin hazırladığı rapora göre; Almanya'nın her yıl ilk tercihi olan İspanya bu sezon ikinci sıraya düştü.

        Dünyanın en büyük turizm fuarı ITB Berlin, Almanya'nın başkenti Berlin'de başladı. Türkiye'den de turizmcilerin katıldığı fuarda yaz sezonuna dair öngörüler, fuardaki firmalar ve ülkelerin temsilcileriyle görüşülecek. Turizmciler 2024 yılı yaz sezonu için tanıtım yapma imkanı da bulacak. Fuarın açılışı öncesinde Alman Seyahat Acentaları Birliği de dünyadaki tatil destinasyonlarının güncel rezervasyonları üzerinden bir rapor hazırlayarak sundu.

        TÜRKİYE İSPANYA'YI GEÇTİ

        Travel Data Analytics (TDA) tarafından seyahat bürolarının satışları ve online rezervasyonlar baz alınıp yapılan çalışmaya göre ise 2024 yaz sezonu için Türkiye, Antalya bölgesine gelen rezervasyon yoğunluğu ile İspanya'yı geçerek ilk sıraya yerleşti. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, bu gelişmeyi değerlendi. Fuar için Berlin'e giden Yavuz, "Özellikle çocuklu ailelerin vazgeçilmez tercihi olan Antalya rezervasyonlarındaki yükseliş Türkiye'nin rezervasyonlarının yüzde 39 artmasını sağladı. Yılbaşından beri haftalık olarak benim de takip ettiğim bu eğilim zaman ilerledikçe ve yaza doğru yaklaştıkça giderek ivme kazandı. Savaş gündeminin soğuması ile rotasını Akdeniz'e çeviren Alman turistler, Türkiye'yi birinciliğe taşırken, ikinci sırada İspanya, üçüncü sırada Yunanistan'ı tercih ettiler" dedi.

        İspanya'nın uzun yıllardır Almanya turizm pazarında ilk sırada yer aldığını ancak artık Türkiye'nin liste başı olduğunu kaydeden Yavuz, "Geçen yıl İspanya'nın Almanya'daki payı yüzde 14,4 olurken Türkiye'nin ise yüzde 8,2 olmuştu. Almanya'dan 2024 yaz dönemi için en çok rezervasyon alan 10 ülke arasında ilk 5 Türkiye, İspanya, Yunanistan, Mısır ve Portekiz" diye konuştu.

        KIŞ TURİZMİ GÜNEŞE YÖNELDİ

        1 Kasım 2023 - 30 Nisan 2024 kış dönemini kapsayan rezervasyonlarda ise ciroya göre en çok rezervasyon yapılan destinasyonların başında Hurghada ve Antalya'nın geldiğini ifade eden Yavuz, Paskalya tatilini de içine alan kış döneminde daha çok sıcak ve güneşli destinasyonların tercih edildiğini söyledi. Almanya'nın dünyaya en çok turist gönderen ülkelerin başında yer aldığını belirten Yavuz, "2024 yılında yaklaşık 70 milyon seyahatin gerçekleşeceği Almanya, halihazırda dünyada en çok turist gönderen ülkelerin başında geliyor. Antalya, Almanya turizminde yazın 1, kışın 2 numara olarak yerini aldı" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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