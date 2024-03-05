Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

Yangın sırasında evde olan ve dumandan etkilenen yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kadıpaşa Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi'ndeki binanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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