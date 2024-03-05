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        Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 16:14 Güncelleme: 05.03.2024 - 16:14
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        Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kadıpaşa Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi'ndeki binanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında evde olan ve dumandan etkilenen yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

        Mahalle sakinlerinden Siraç Nergis, gazetecilere, yangın sırasında yukarıdan yaşlı bir kadının bağırdığını duyduklarını söyledi.

        Yukarıya çıkarak apartman dairesinin kapısını kırdıklarını anlatan Nergis, "Daha sonra itfaiye ekipleri geldi, kadını çıkardıktan sonra yangını söndürdüler." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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