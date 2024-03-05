Antalya'da sağanak; Kumluca ve Demre'de 'hortum' çıktı (2)

BİNDÖNÜME YAKIN SERA ZARAR GÖRDÜ

Antalya’nın Kumluca ilçesinde hortumun zarar verdiği seralarda incelemelerde bulunan Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, hasar tespitinin sürdüğünü söyledi. Kökce, “Ortalama bin dönüme yakın seramız zarar gördü. Tam olarak net metrekare belli değil. Yaralılarımız var. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Allah beterinden korusun” dedi.

Tarım Kredi Kooperatifi Kumluca Şube Müdürü Gözde Kocaer de hortumun saat 17.45 civarında meydana geldiğini belirtirken, kooperatiften sigorta yaptıran üreticilerin kendileriyle irtibata geçmeleri gerektiğini söyledi.

KİLOLARCA AĞIRLIKTAKİ KAZANIN ALTINDA KALDI

Diğer yandan üzerine güneş paneli düşen otomobilin içinde mahsur kalarak yaralanan Muhammed Ali Ceylan, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Güneş enerji sistemine ait kilolarca ağırlıktaki su depolama kazanının üzerine düştüğü otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldiği görüldü.

HORTUMUN ETKİSİ KAMERADA

Kumluca’da hortumun yarattığı etki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsüne de yansıdı. Hortumun şiddetiyle iş yeri önündeki tezgah ve malzemelerin çevreye savrulduğu anlar görüntüde yer aldı. Hortum başladığı anda iş yerinden dışarı çıkan bir kişinin de kendini güçlükle içeri atığı görüldü.