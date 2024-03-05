Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da sağanak; Kumluca ve Demre'de 'hortum' çıktı (2)

        BİNDÖNÜME YAKIN SERA ZARAR GÖRDÜAntalya'nın Kumluca ilçesinde hortumun zarar verdiği seralarda incelemelerde bulunan Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, hasar tespitinin sürdüğünü söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 21:18 Güncelleme: 05.03.2024 - 21:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da sağanak; Kumluca ve Demre'de 'hortum' çıktı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİNDÖNÜME YAKIN SERA ZARAR GÖRDÜ

        Antalya’nın Kumluca ilçesinde hortumun zarar verdiği seralarda incelemelerde bulunan Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, hasar tespitinin sürdüğünü söyledi. Kökce, “Ortalama bin dönüme yakın seramız zarar gördü. Tam olarak net metrekare belli değil. Yaralılarımız var. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Allah beterinden korusun” dedi.

        Tarım Kredi Kooperatifi Kumluca Şube Müdürü Gözde Kocaer de hortumun saat 17.45 civarında meydana geldiğini belirtirken, kooperatiften sigorta yaptıran üreticilerin kendileriyle irtibata geçmeleri gerektiğini söyledi.

        KİLOLARCA AĞIRLIKTAKİ KAZANIN ALTINDA KALDI

        Diğer yandan üzerine güneş paneli düşen otomobilin içinde mahsur kalarak yaralanan Muhammed Ali Ceylan, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Güneş enerji sistemine ait kilolarca ağırlıktaki su depolama kazanının üzerine düştüğü otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldiği görüldü.

        HORTUMUN ETKİSİ KAMERADA

        Kumluca’da hortumun yarattığı etki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsüne de yansıdı. Hortumun şiddetiyle iş yeri önündeki tezgah ve malzemelerin çevreye savrulduğu anlar görüntüde yer aldı. Hortum başladığı anda iş yerinden dışarı çıkan bir kişinin de kendini güçlükle içeri atığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas'tan ABD'ye olumsuz yanıt
        Hamas'tan ABD'ye olumsuz yanıt
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Bitcoin'de tarihi zirve
        Bitcoin'de tarihi zirve
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        TFF, 28. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı!
        TFF, 28. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı!
        Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Yeni doğan bebeği 1. kattan attı! Cani anneyle ilgili flaş gelişme!
        Yeni doğan bebeği 1. kattan attı! Cani anneyle ilgili flaş gelişme!
        Ataşehir'deki tanker patlamasında 2 kişi tutuklandı
        Ataşehir'deki tanker patlamasında 2 kişi tutuklandı
        Malta'da canice öldürülen Pelin Kaya davasında karar!
        Malta'da canice öldürülen Pelin Kaya davasında karar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Enflasyon beklentileri bozuldu mu?
        Enflasyon beklentileri bozuldu mu?
        Tek rakibi Inter!
        Tek rakibi Inter!
        Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 14 yaralı
        Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 14 yaralı
        İşte Bitcoin'i yükselten 3 neden!
        İşte Bitcoin'i yükselten 3 neden!
        Ayasofya Camii'nin elektriği Kilis'ten
        Ayasofya Camii'nin elektriği Kilis'ten
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok

        Benzer Haberler

        Antalya'da sağanak; Kumluca ve Demre'de 'hortum' çıktı
        Antalya'da sağanak; Kumluca ve Demre'de 'hortum' çıktı
        Alanyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
        Adalet Bakanı Tunç: Türkiye yüzyılı gençlerin omuzlarında inşa edilecek
        Adalet Bakanı Tunç: Türkiye yüzyılı gençlerin omuzlarında inşa edilecek
        Adalet Bakanı Tunç, Antalya'da gençlerle buluştu:
        Adalet Bakanı Tunç, Antalya'da gençlerle buluştu:
        GÜNCELLEME- Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
        GÜNCELLEME- Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
        Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
        Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oluyor