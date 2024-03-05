Antalya'da sağanak; Kumluca ve Demre'de 'hortum' çıktı (2)
BİNDÖNÜME YAKIN SERA ZARAR GÖRDÜAntalya'nın Kumluca ilçesinde hortumun zarar verdiği seralarda incelemelerde bulunan Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, hasar tespitinin sürdüğünü söyledi.
BİNDÖNÜME YAKIN SERA ZARAR GÖRDÜ
Antalya’nın Kumluca ilçesinde hortumun zarar verdiği seralarda incelemelerde bulunan Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, hasar tespitinin sürdüğünü söyledi. Kökce, “Ortalama bin dönüme yakın seramız zarar gördü. Tam olarak net metrekare belli değil. Yaralılarımız var. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Allah beterinden korusun” dedi.
Tarım Kredi Kooperatifi Kumluca Şube Müdürü Gözde Kocaer de hortumun saat 17.45 civarında meydana geldiğini belirtirken, kooperatiften sigorta yaptıran üreticilerin kendileriyle irtibata geçmeleri gerektiğini söyledi.
KİLOLARCA AĞIRLIKTAKİ KAZANIN ALTINDA KALDI
Diğer yandan üzerine güneş paneli düşen otomobilin içinde mahsur kalarak yaralanan Muhammed Ali Ceylan, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Güneş enerji sistemine ait kilolarca ağırlıktaki su depolama kazanının üzerine düştüğü otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldiği görüldü.
HORTUMUN ETKİSİ KAMERADA
Kumluca’da hortumun yarattığı etki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsüne de yansıdı. Hortumun şiddetiyle iş yeri önündeki tezgah ve malzemelerin çevreye savrulduğu anlar görüntüde yer aldı. Hortum başladığı anda iş yerinden dışarı çıkan bir kişinin de kendini güçlükle içeri atığı görüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.