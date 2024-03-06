Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Otomobil çukura uçtu; uzman çavuş öldü, astsubay yaralandı

        ISPARTA'da 4 metrelik çukura uçan otomobildeki Jandarma Uzman Çavuş Fatih Kılıçarslan (30) hayatını kaybetti, Jandarma Astsubay Başçavuş Ünsal Cengiz (43) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 10:13 Güncelleme: 06.03.2024 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil çukura uçtu; uzman çavuş öldü, astsubay yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ISPARTA'da 4 metrelik çukura uçan otomobildeki Jandarma Uzman Çavuş Fatih Kılıçarslan (30) hayatını kaybetti, Jandarma Astsubay Başçavuş Ünsal Cengiz (43) yaralandı.

        Kaza, saat 02.00 sıralarında Isparta- Burdur kara yolunun Yakaören köyü mevkisinde meydana geldi. Jandarma Uzman Çavuş Fatih Kılıçarslan'ın kullandığı 15 AP 307 plakalı otomobil, yolun sağ tarafında bulunan ve Karayolları'nın menfez için açtığı 4 metre derinlikteki çukura uçtu. Kazada, Fatih Kılıçarslan hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Jandarma Astsubay Başçavuş Ünsal Cengiz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralı asker Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fatih Kılıçaslan ile Ünsal Cengiz'in Burdur İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Musk artık en zengin değil
        Musk artık en zengin değil
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        TCMB'den ilave sıkılaşma adımları
        TCMB'den ilave sıkılaşma adımları
        Dünyanın en pahalısı!
        Dünyanın en pahalısı!
        Önce refüje sonra aydınlatma direğine çarptı! Ölüm anı kamerada!
        Önce refüje sonra aydınlatma direğine çarptı! Ölüm anı kamerada!
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…
        En mutlu günde, TEM'de 5 kişilik aile yok olmuştu! Flaş gelişme!
        En mutlu günde, TEM'de 5 kişilik aile yok olmuştu! Flaş gelişme!
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        Almanya'da bir kişi 217 kez Covid aşısı oldu
        Almanya'da bir kişi 217 kez Covid aşısı oldu
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Yönetimin önceliği Bankalar Birliği!
        Yönetimin önceliği Bankalar Birliği!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        ABD'de "Süper Salı" yarışı
        ABD'de "Süper Salı" yarışı

        Benzer Haberler

        Cumhur İttifakı'nın adayı Tütüncü, seçim çalışmalarını sürdürüyor
        Cumhur İttifakı'nın adayı Tütüncü, seçim çalışmalarını sürdürüyor
        GÜNCELLEME 2 - Antalya'da sağanak, fırtına ve hortum etkili oldu
        GÜNCELLEME 2 - Antalya'da sağanak, fırtına ve hortum etkili oldu
        Antalya'da sağanak; Kumluca ve Demre'de 'hortum' çıktı (2)
        Antalya'da sağanak; Kumluca ve Demre'de 'hortum' çıktı (2)
        Antalya'da sağanak; Kumluca ve Demre'de 'hortum' çıktı
        Antalya'da sağanak; Kumluca ve Demre'de 'hortum' çıktı
        Alanyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
        Adalet Bakanı Tunç: Türkiye yüzyılı gençlerin omuzlarında inşa edilecek
        Adalet Bakanı Tunç: Türkiye yüzyılı gençlerin omuzlarında inşa edilecek