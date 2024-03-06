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        CHP Konyaaltı ve Kepez Belediye Başkan adayları projelerini tanıttı

        CHP Konyaaltı Belediye Başkan adayı Cem Kotan ve Kepez Belediye Başkan adayı Mesut Kocagöz, proje tanıtım toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 10:45 Güncelleme: 06.03.2024 - 10:45
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        CHP Konyaaltı ve Kepez Belediye Başkan adayları projelerini tanıttı
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        CHP Konyaaltı Belediye Başkan adayı Cem Kotan ve Kepez Belediye Başkan adayı Mesut Kocagöz, proje tanıtım toplantısı düzenledi.

        Konyaaltı ilçesinde bir otelde düzenlendiği toplantıda Cem Kotan, hayata geçirmek istediği projeleri paylaştı.

        Projelerinin halkın talebine göre hazırladığını belirten Kotan, "Projelerin hepsi Konyaaltı halkının talep etiği şeyler. Biz onların taleplerini size yansıtıyoruz. Burada çılgın proje yok. Hepsi hayatın içine dokunan, hayatın içinde konfor alanları yaratmayı amaçlayan projeler." diye konuştu.

        Kotan, katılımcı, demokratik bir belediyecilikle Konyaaltı'nı yönetme taahhüdüyle yola çıktığı için projelerini de, yol haritasını da ilçe halkının belirlediğini söyledi.

        Göreve geldiğinde ilçedeki kreş sayısının 2 katına çıkaracağını belirten Kotan, engelli vatandaşlara ilçede kolaylık sağlayacak uygulamalar hayata geçireceklerini duyurdu.

        İlçede yaşlı merkezleri, emekli kahveleri, hobi atölyeleri, parkların ışıklandırılması ve güvenlik gibi alanlarda projeler yapacaklarını aktaran Kotan, "Bir kentte bir belediye başkanı olacaksanız her zaman hayaliniz olmak zorunda. Hayaliniz yoksa o kentte belediye başkanlığı yapmanın anlamı da yok, iddiası da yok. En büyük hayalim Konyaaltı'nı Konyaaltı halkıyla birlikte yönetmektir." ifadelerini kullandı.

        Göreve gelmesi halinde muhtarlar meclisi kuracağını vurgulayan Kotan, "Konyaaltı'nı birlikte yönetelim" sloganı altında da mahalle toplantıları yapmayı planladıklarını kaydetti.

        - Mesut Kocagöz Kepez için hazırladığı projelerini paylaştı

        Kepez Belediye Başkan adayı Mesut Kocagöz de Muratpaşa ilçesinde bir otelde belediye başkanlığı için hazırladığı projelerini tanıttı.

        Kocagöz, toplantıda yaptığı konuşmada, uzun yıllardır belediyeciliğin mutfağında olduğunu Kepez'de ve büyükşehirde çok sayıda hizmeti olduğunu söyledi.

        Projelerinin temelinde "Önce insan" anlayışının yer aldığını dile getiren Kocagöz, "Bu anlayışla, Kepez'imizin tüm bireyleri için kapsayıcı ve ulaşılabilir olmayı, adil çözümler sunmayı hedefliyoruz. İlçemizin 68 mahallesinin her bir köşesinde yaşanan sorunlara yönelik kalıcı, sürdürülebilir ve dönüştürücü projeler geliştirdik. Kepez'de tarım, sanayi var. Turizm çok zayıf, ticaret olması gerektiği yerde değil. Tarımı, ticareti ve turizmi birlikte geliştirecek projelerle Kepezlinin gelirini artırmak zorundayız." diye konuştu.

        Bu kapsamda Kepez'i daha zengin, daha yeşil olduğu, çevreci, modern, bilim, eğitim, spor ve kültürün şehri yapmayı hedeflediğini aktaran Kocagöz, şunları kaydetti:

        "Bu başlıklar sadece proje değil, vizyondur. Bunlar modern bir şehir vizyonudur. Elbette hedefim, 5 yıl sonra Kepez deyince akla çok daha güzel şeylerin gelmesidir. Yani bir proje, bir park, bina değil, bir bütün olarak Kepez deyince akla yeni bir imaj gelmelidir. Kepez markasını yeniden tanımlamaktan, yeniden oluşturmaktan söz ediyorum. Çünkü, Antalya'nın geleceği Kepez'dir, buna bütün kalbimle inanıyor ve bunu başarmayı hedefliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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