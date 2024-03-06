Alanya'da hortum, sera ve tarım alanlarına zarar verdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün gece etkili olan hortum, sera ve tarım ürünlerinde hasara yol açtı.

Hortum ve sağanak yağış nedeniyle Türkler ve Payallar mahallelerindeki seralar ile tarlalardaki mahsuller zarar gördü, elektrik direklerinin telleri koptu, ağaçları yerinden söktü.

Alanya Ziraat Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

Zarar gören alanlarda inceleme yaparak, çiftçilerden bilgi alan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, gazetecilere, gece etkili olan olumsuz hava koşullarının yol açtığı hasarın boyutunun büyük olduğunu söyledi.

Göktepe,, hortumun, turfanda sebzeciliğin yoğun yapıldığı Türkler ve Payallar mahallerinde etkili olduğunu, özellikle domates ve salatalık seralarına zarar verdiğini söyledi.

Bölgede son 5 yılda etkisi bakımından gördüğü en büyük hortum olduğunu dile getiren Göktepe, "Hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz. Yaralanan 2 vatandaşımızın da tedavileri yapıldı. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Arazi çalışmaları neticesinde yaklaşık 250 dönümün üzerine kurulu seralar yerle bir olmuş. Çok sayıda serada da kısmi zarar var." diye konuştu.

Göktepe, daha önce de bölgedeki hava koşulları nedeniyle üreticilerin zarar gördüğünü hatırlatarak, şu anki oluşan afetten dolayı bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi talebinde bulundu.

Üretici Kemal Yurttaş, salatalık, domates, fasulye yetiştirdiği 3 dönüm serasının hortum nedeniyle zarar gördüğünü belirtti. Bu konuda ellerinden bir şey gelmediğini anlatan Yurttaş, "Akşam bir yağmur oldu. Yağmurdan sonra seralara baktık, yerle bir olmuş. Yapacak bir şey yok. Allah'tan geldi. Canımıza gelmesin. Devletimizden destek bekliyoruz." dedi.

Türkler Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin ise dün gece saatlerinde yanıklar bölgesindeki yaklaşık 17 dönümlük seranın yıkıldığını vurguladı. Bölgedeki vatandaşların zor durumda olduğunu dile getiren Şahin, "Üreticilerimizin çok büyük zararı var. Bu zararları yerel yönetim, kaymakamlık ve devletimizce giderilmesini istiyoruz. Hasat döneminde olan ürünlerimizde hasar gerçekten çok büyük." ifadelerini kullandı.