Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tütüncü hortumun zarar verdiği çiftçileri ziyaret etti:

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, hortumdan zarar gören Demre ve Kumluca ilçelerindeki çiftçileri ziyaret etti.

Seraları yıkılan çiftçilere "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Tütüncü, yaptığı açıklamada, hortumun iki ilçede sera ve tarım arazilerinde hasara neden olduğunu söyledi.

Tütüncü, devletin yardım elinin üreticilere en güzel şekilde uzanacağını kaydetti.

Bundan önce yaşanan doğal afetlerde olduğu gibi devletin çiftçilere gereken yardımı yapacağını vurgulayan Tütüncü, "Biz de hemşehrilerimizin yanındayız. Bundan sonraki süreçte bu tip felaketlerin yaşanmaması en büyük temennimiz. Sevindirici olan taraf felakette herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması. Her şeyi yerine devlet olarak getiririz ama bir can gittiği zaman o geri gelmiyor." dedi.

Bu felaketin altından da devletin desteğiyle el birliğiyle kalkacaklarını ifade eden Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Dirençli şehirler' sloganıyla doğal afetlere karşı gerekli her türlü hazırlığını yapmış bir şehir hayalini kuruyoruz. Özellikle TARSİM'in yapılması ve bunun yaygınlaştırılması konusunda da özel bir çalışma yaptıracağız. Hortum ve fırtına gibi afetleri insan eliyle önlemek mümkün değil. Sel baskını ve taşkın gibi afetlerin insan faktörüyle önüne geçilebilir ama hortum insan faktörünün içinde olmadığı bir husus. Bu noktada gerekli sigortaların yapılması, üreticinin kendisini güvence altına alması önemli. Bunu sosyal farkındalık kampanyası ile kırsal mahallelerde hemşehrilerimize anlatmak önemli çalışmalarımızdan olacak."

Tütüncü'ye AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Tuba Vural Çokal ile Cumhur İttifakı Kumluca Belediye Başkan Adayı Hüseyin Orhantekin de eşlik etti.