Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kumluca'da esnafı ziyaret etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçim çalışmaları kapsamında, Antalya'nın Kumluca ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Davutoğlu, ilçedeki esnafı ziyaret edip hayırlı işler dileğinde bulundu, partisinin Kumluca Belediye Başkan adayı Mehmet Aksoy için destek istedi.

Güneydoğlu ve Doğu Anadolu Derneğini ziyaretinin ardından seçim ofisinde açıklamalarda bulunan Davutoğlu, Kumluca'ya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Kumluca'nın önemli tarım ve turizm kenti olduğunu vurgulayan Davutoğlu, "Kumluca üretmezse Anadolu yiyemez. Domatesin en iyi yetiştiği ilçede olmak bize ayrı bir gurur vermektedir. Seraları hortumdan zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Allah bir daha göstermesin." diye konuştu.

Davutoğlu'na Kumluca Belediye Başkan adayı Mehmet Aksoy eşlik etti. ​​​​​​​