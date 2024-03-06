Antalya'yı sağanak ve hortum vurdu; 6 yaralı, 1000 dönüm sera zarar gördü (2)

ALANYA'DA250 DÖNÜM SERADA HASAR OLUŞTU

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yağış ve kuvvetli rüzgarla beraber hortum oluştu. Hortum nedeniyle Payallar ve Türkler mahallelerinde 250 dönüm serada hasar oluştu. Çok sayıda plastik seranın uçtuğu, bazılarının camlarının kırılıp, naylonlarının yırtıldığı seralarda ürünler de zarar gördü. Hortum nedeniyle bir şantiye alanındaki konteynerin devrilmesi sonucu 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

'ŞU ANA KADAR GÖRMÜŞ OLDUĞUM EN BÜYÜK HORTUM'

Alanya Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Alanya Ziraat Odası yetkilileri, hasar gören seralarda inceleme başlattı. Türkler Mahallesi'ndeki seralarda inceleme yapan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, doğal afetlerde zarara uğrayan üreticilere 'geçmiş olsun' dileğinde bulunarak, gerekli çalışmaları başlattıklarını belirtti. Göktepe, "Dün gece saat 23.00 dolaylarında ilçemizde özellikle Payallar Mahallemizi ve Türkler Mahallemizi ciddi anlamda etkileyecek hortum meydana geldi. 5 yıldır görev yapıyoruz ve yıllardır tarımın içerisindeyiz. Benim şu ana kadar görmüş olduğum hem mesafe hem büyüklük hem de oluşturduğu zarar olarak en büyük hortum diyebiliriz. Şu anda tam bir tespit yapmamız mümkün değil. Dün gece Payallar Mahallemize intikal ettik. Sayın kaymakamımız Fatih Ürkmezer'e de bilgi verdik. Orada özellikle yaralanan vatandaşlarımız vardı, 2 kişi, onların tedavileri yapıldı; Allah'a şükür. Can kaybına neden olacak bir durum söz konusu değil. Şu anda bizim örtü altında özellikle turfanda sebzeciliğin yoğun yapıldığı Türkler Mahallemizde içerisinde sebze, domates, salatalık olan seralarımız zarar gördü. Yerle bir olmuş dönümlerce arazimiz var. Bu yaraları bir şekilde saracağız. Dün gece elektriğin kesik olması nedeniyle çok tutarlı ve tam anlamıyla tespit çalışması yapılmadı. Şu ana kadar yapmış olduğumuz tespitler neticesinde, yaklaşık 250 dönümün üzerinde, ciddi anlamda hasar görmüş sera var; yerle bir olmuş durumdalar" dedi.

'HASAR ÇOK BÜYÜK'

Üreticilerin çok büyük zararı olduğunu aktaran Türkler Mahallesi muhtarı Mehmet Şahin, "Dün gece saatlerinde bölgemizden geçen hortum, Yanıklar Mahallesi'nde yaklaşık 17 dönüm arazideki seraları yıktı. Vatandaşlarımız zor durumda. Tapu ve bazı sebeplerden dolayı sigorta yaptıramamışlardı. Üreticilerimizin çok büyük zararı var. Bu zararları yerel yönetim, kaymakamlık ve devletimizce giderilmesini istiyoruz. Hasat döneminde olan ürünlerimizde hasar çok büyük" diye konuştu.

34 yıldır üreticilik yapan Kemal Yurttaş da "Salatalık, domates, fasulye yetiştiriyoruz. 2 dönüm kendimin, 1 dönüm oğlumun serası 3 dönüm fasulye. 'Kilosu 60 lira' diyorlar. Zararı oradan hesaplayın. Yapacak bir şey yok. Allah'tan geldi, canımıza gelmesin. Devletimizden destek bekliyoruz. Bu sene salatalık ekemedim" dedi.

'İÇERİ ZOR KAÇTIM'

Antalya'nın Kumluca ilçesinde molozların temizlenmesi için çalışma başlatılırken, iş yerleri zarar gören esnaf da yaralarını sarmak için harekete geçti. Zarar gören eşyalarını toparlayan bölge esnafı, iş yerlerindeki hasarları gidermeye çalıştı. İş yeri sahibi Ali Rıza Sezgin, "Önce yağmur yağıyordu, bir anda oldu. Ürünlerimiz sağa sola dağıldı. Bayağı bir uzaktan eşyalarımızı topladık" dedi. Ragıp Sarıkaya da "Bir anda oldu. Kapının önündeydim. İçeri zor kaçtım. Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü binasının çatısını uçurdu. Oto garajımızı yıktı" diye konuştu.

HORTUM GÜVENLİK KAMERASINDA

Kumluca'da meydana gelen hortum, güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Görüntüler, hızla ilerleyen hortumun seralar ve yerleşim yerlerinden geçtiği sırada yarattığı yıkıcı etkiyi gözler önüne serdi.