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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 15:39 Güncelleme: 06.03.2024 - 15:48
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:SüleymanEvcilmen

        Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Pınar Elma

        Halkbank: Gordon, Doğukan Ulu, Abdel Aziz, İzzet Ünver, Yunus Emre Tayaz, Ma'a (Volkan Döne, Mert Matic, Hüseyin Batuhan Duman, Lagumdzija, Serhat Coşkun)

        Brand Group Alanya Belediyespor: Seganov, Uriarte, Uğur Kılınç, Saadat, Cafer Kirkit, Emin Gök (Zeka Çağatay Kır, Ali İhsan Heper, Azizcan Ataoğlan, Abdulsamet Sineren, Oğuzhan Doğruluk, Bertuğ Öndeş, İrfan Çetinkaya)

        Setler: 22-25, 25-19, 25-22, 25-18

        Süre: 107 dakika (30, 23, 28, 26)

        ANTALYA

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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