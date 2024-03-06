Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon:SüleymanEvcilmen
Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Pınar Elma
Halkbank: Gordon, Doğukan Ulu, Abdel Aziz, İzzet Ünver, Yunus Emre Tayaz, Ma'a (Volkan Döne, Mert Matic, Hüseyin Batuhan Duman, Lagumdzija, Serhat Coşkun)
Brand Group Alanya Belediyespor: Seganov, Uriarte, Uğur Kılınç, Saadat, Cafer Kirkit, Emin Gök (Zeka Çağatay Kır, Ali İhsan Heper, Azizcan Ataoğlan, Abdulsamet Sineren, Oğuzhan Doğruluk, Bertuğ Öndeş, İrfan Çetinkaya)
Setler: 22-25, 25-19, 25-22, 25-18
Süre: 107 dakika (30, 23, 28, 26)
ANTALYA
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