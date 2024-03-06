Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:SüleymanEvcilmen
Hakemler: Sevilay Gezer Bozacı, Turgut Uzunçakmak
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Hande Korkut, Aslıhan Kılıç, Micaya, Ceren Karagöl, Samedy, Guerra (Derya Çayırgan, Burcu Yönder, Buket Yılmaz, Eylül Ontaş)
Karayolları: Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Rahimova, Eylül Durgun, Strunjak (Selin Navruz, Alara Altundağ, Elif Boran, Buse Berka Özden, Sıla Saraçbaş)
Setler: 25-22, 22-25, 25-17, 22-25, 15-7
Süre: 111 dakika (24, 25, 22, 25, 15)
ANTALYA
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