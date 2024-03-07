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        Antalya'nın bu yıl 16,5 milyondan fazla turist ağırlaması bekleniyor

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin, Antalya'ya bu yıl 16 milyon 500 binin üzerinde turist gelmesini beklediklerini belirterek, "İnşallah 2024 rekor yılı olacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 10:45 Güncelleme: 07.03.2024 - 11:01
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        Antalya'nın bu yıl 16,5 milyondan fazla turist ağırlaması bekleniyor
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        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin, Antalya'ya bu yıl 16 milyon 500 binin üzerinde turist gelmesini beklediklerini belirterek, "İnşallah 2024 rekor yılı olacak." dedi.

        Perçin, AA muhabirine, 2024 rezervasyonların iyi gittiğini, İngiltere, Polonya ve diğer Avrupa kentlerinden gelen rakamlarla umutlu bir sezona başladıklarını ifade etti.

        Savaş, salgın ya da politik sorunlar olmaması temennisinde bulunan Perçin, "Bu yılı inşallah 16 milyon 500 binin üzerinde bir rakamla tamamlayacağız. Buna inanıyorum. İnşallah 2024 bir rekor yılı olacak." diye konuştu.

        Perçin, bu yıl Ukrayna pazarını kaybettiklerini, onun yerine ise gönderdiği turist sayısı yakın olan Polonya'yı koyduklarını kaydetti.

        İngiltere pazarı rezervasyonlarının çok iyi gittiğini dile getiren Perçin, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Almanya pazarı da çok iyi. Daha önce rekor kırdığımız Almanya'yla ilgili rakamlara şu anda yaklaşmış durumdayız. Rusya pazarı, politik sebepler nedeniyle rutin gidiyor. Orada ekonomik sıkıntılar var. Mayısa ulaştığımızda Rusya pazarının da tekrar zirve yapacağını, hatta geçen yılki rakamı geçeceğine inanıyoruz. İnşallah her şey güzel olur. İyi bir sezon olacağına inanıyoruz."

        - "Her şey dahil sisteminin birden değişmesi söz konusu değil"

        Rıza Perçin, son dönemde "her şey dahil" sisteminin yeniden tartışılır duruma gelmesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

        Antalya'nın en iyi uyguladığı sistemin "her şey dahil" olduğunu anlatan Perçin, bu sistemin birden değiştirilemeyeceğinin altını çizdi.

        Perçin, "Nasıl bir futbol takımının bir kültürü varsa, sistemi varsa, bunlar birden değiştirilemiyorsa, Antalya'da da 'her şey dahil'i değiştirmemiz söz konusu değil. 17 milyona yakın turist gelecek diyorsak eminiz ki yüzde 70'i, yüzde 80'i bu sistemimize geliyor. Biz de bunu en iyi yapanlarız. O yüzden kısa vadede değişeceğine inanmıyorum. Değişmemesi lazım zaten. Öyle bir reform olmaması lazım. Ama uzun vadede denenebilir mi? Denenebilir." ifadelerini kullandı.

        Antalya, geçen yıl 15 milyon 689 bin 258 yabancı turist ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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