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        Türk firmalara ABD'de büyüme fırsatı

        ABDBüyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı öncülüğünde, Türk firmalarının ABD'de iş-şirket kurma ve işlerini büyütme odaklı 2 önemli organizasyon düzenleniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 15:57 Güncelleme: 07.03.2024 - 16:00
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        Türk firmalara ABD'de büyüme fırsatı
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        ABDBüyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı öncülüğünde, Türk firmalarının ABD'de iş-şirket kurma ve işlerini büyütme odaklı 2 önemli organizasyon düzenleniyor. Mayısta İstanbul'daki Trade Winds ve haziranda Washington'daki SelectUSA Yatırım Zirvesi'nde sadece Türk firmalar için ikili görüşme ve yatırım fırsatları değerlendirilecek.

        ABD Büyükelçiliği'nden Ticaret Müşaviri Fred W. Aziz, Türk firmalarının ABD'deki iş fırsatlarını değerlendirmeleri ve burada büyümelerini amaçlayan organizasyonlarla ilgili iş dünyası temsilcileri ile gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantılarını, Antalya'da da düzenlendi. Fred W. Aziz, Antalya'da Batı Akdeniz ihracatçılar Birliği (BAİB), Batı Akdeniz Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BAKSİFED), Antalya Teknokent, Antalya Organize Sanayi Bölgesi gibi kuruluşların temsilcileri ve Antalya'daki firmalarla görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde iş dünyası temsilcilerini Trade Winds ve SelectUSA organizasyonlariyla ilgili bilgilendirdiğini belirten Fred W. Aziz, ABD hükümeti öncülüğündeki en büyük ticaret misyonu ve iş geliştirme forumu Trade Winds'in, bu yıl 13-15 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenleneceğini açıkladı.

        TİCARET HACMİ 100 MİLYON DOLARI AŞTI

        Antalya ve Batı Akdeniz'in, ABD ile arasındaki ticaret hacminin 10 yıl önce yok denecek kadar az olduğunu belirten Fred W. Aziz, şu an Antalya bölgesinin ABD ile ticaret hacminin 100 milyon doları aştığını belirtti. 2020-2022 yıllarındaki dönemde Türkiye'nin ABD'ye ihracatının yüzde 60 dolayında arttığını ifade eden Aziz, "Bu bağlamda aslında 2 ülke arasında ihracatın güçlendiğini, yükseldiğini görüyoruz. Bu bölgenin de ticaret hacmine mutlaka katkısı oldu. Çünkü yeni yeni sektörlerin de ABD'ye ihracat yaptığını gördük. Ayrıca çok farklı ticaret kollarının ortaya çıkabileceğini gördük. Bu kapsamda aslında 2 ülke arasındaki ticaret bağlarının ikiye katlanacağını düşünüyoruz ve ABD olarak yakın olduğumuz ülkelerle beraber ticaret ilişkilerimizin güçlenmesini hedefliyoruz" dedi.

        ANTALYA İŞ BİRLİĞİNDE 4 SEKTÖR ÖNE ÇIKIYOR

        Antalya ile iş birliğinde turizm ve tarım sektörlerinin yanı sıra mermer ve bilişim-teknoloji sektörlerine dikkati çeken Fred W. Aziz, "ABD'den Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı, az değil. Gerek Türk Hava Yolları uçuşları gerek turizm alanındaki Türkiye konusunda ABD'deki farkındalık çalışmaları, ABD'den gelecek turist sayısının artışı, Antalya için çok güzel katma değer sağlayacaktır. Örneğin mermer sektörü, buradan çıkan mermerin kalitesi ve hacmi zaten dünya çapında tanınmış durumda. Ama aynı şekilde Amerika'dan alınacak ekipmanlar, özellikle ocaklarda işlenmesi ve çıkartılmasına yönelik teknolojinin buraya getirilmesi ile karşılıklı ticaret ilişkilerinin güçleneceğini düşünüyorum" diye konuştu.

        İSTANBUL'DA ABD İLE TİCARET RÜZGARLARI ESECEK

        Trade Winds etkinliğinin bu yıl İstanbul'da yapılacağını belirten Aziz, "13-15 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da ticaret rüzgarları adını verdiğimiz bir şov düzenleyeceğiz. Örneğin bu etkinlik her yıl aynı yerde düzenlenmiyor, bir önceki yıl Bangkok'ta, önceki yıl Abu Dabi'de düzenlenmişti. Bu yıl aslında Türkiye'nin seçilmesinin sebebi, Türkiye'nin ticaret kapasitesini herkese göstermek ve tanıtmak istiyoruz. ABD'den 110 firma, Türkiye ve Türki cumhuriyetlerde ticaretle alakalı bilgilendirme konusunda toplantılara katılacaklar. Aynı zamanda Türkiye'den katılan şirketlerle de karşılıklı temaslar yapıp, ikili görüşmelerle ticaret hacmini güçlendirici faaliyetlerde de bulunabilecekler. Özellikle küçük orta ölçekli firmaların katılabileceği, karşılıklı ticaret hacimlerini güçlendirebilecekleri bir platform sağlamayı planlıyoruz" dedi.

        'ANTALYA BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR BÖLGE'

        SelectUSA organizasyonunun ise her yıl düzenlenen bir zirve olduğunu belirten Aziz, 23-26 Haziran'da Washington DC'de gerçekleştirilecek bu zirvenin, tamamen Türk şirketleri için global bir zirve olduğunu söyledi. Aziz, "ABD'de şirket kurmak, yatırımlarını taşımak ve orada büyümeyi hedefleyen Türk firmaları için tasarladığımız bir zirve. Antalya ve diğer şehirlerde bu süreçte yaptığımız bütün ziyaretlerde de odağımız bu iki etkinlik oldu. Türk firmalarının aslında Amerika'da neler yapabileceğinden bahsettik ve bilgilendirmeler yaptık. Çünkü Antalya bizim için çok önemli bir bölge. Özellikle çok hızlı büyüme sağladığı için biz de temaslarımız konusunda sürekliliği hedefliyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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