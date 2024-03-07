Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Demre ve Kumluca'da incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Antalya'nın Demre ve Kumluca ilçelerinde yaşanan hortum nedeniyle zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmalarının başladığını bildirdi.

Ersoy, Kumluca ve Demre ilçelerini ziyaret ederek, hortumdan zarar gören seraları gezdi. Çiftçilerle bir araya gelen Ersoy, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Devletin tüm imkanlarıyla zarar gören üreticilerin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde çözüm üretmek için çalıştıklarını aktaran Ersoy, "Devletimizin ilgili kurumları bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı. Tek tesellimiz can kaybının olmaması, maddi zararlar bir şekilde telafi edilir." diye konuştu.

Bakan Ersoy'a AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da eşlik etti.