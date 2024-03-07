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        Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası

        Antalya'da düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nın ilk gününde Türk sporcular, 4 madalya elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 21:37 Güncelleme: 07.03.2024 - 21:37
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        Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası
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        Antalya'da düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nın ilk gününde Türk sporcular, 4 madalya elde etti.

        Türkiye Güreş Federasyonunun ev sahipliğinde Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk gününde kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz gümüş madalya kazandı.

        Grekoromen stilde de 63 kiloda Enes Başar, 72 kiloda Muhammed Ali Göçmen ve 82 kiloda Veli Yılmaz bronz madalyanın sahibi oldu.

        Efsane milli güreşçiler Yaşar Doğu, Hamit Kaplan ve Vehbi Emre'nin isimlerini taşıyan turnuva, 10 Mart Pazar günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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