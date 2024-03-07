Grekoromen stilde de 63 kiloda Enes Başar, 72 kiloda Muhammed Ali Göçmen ve 82 kiloda Veli Yılmaz bronz madalyanın sahibi oldu.

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nın ilk gününde Türk sporcular, 4 madalya elde etti.

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