Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Finike'de konuştu:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Antalya Büyükşehir başta olmak üzere, bütün ilçelerimiz bizden hizmet bekliyor. Halen yönetmekte olduğumuz belediyelerde vatandaşlarımızın memnuniyetini daha da yukarılara taşımak, muhalefetin yönettiği değerlerin de kimisinde fetret devrine son vermek, kimisinde de AK Parti belediyeciliğini ilk kez hakim kılmak temel hedefimiz olacak." dedi.

Antalya'nın Finike ilçesinde MHP Belediye Başkan adayı Cenk Şimşek'in proje tanıtım toplantısına ve teşkilat buluşmasına katılan Bakan Ersoy, Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ta seçimlerden zaferle çıkacaklarına inancının tam olduğunu söyledi.

Kentin 19 ilçesinde ve büyükşehir de başarılı olmayı beklediklerini belirten Ersoy, "İnşallah hem Antalya Büyükşehir'de hem de Finike ve diğer 18 ilçemizde önce milletin gönlünü sonra da seçimleri kazanacağız." dedi.

Finike ilçesindeki MHP Belediye Başkan adayı Cenk Şimşek'in bir turizmci olduğunu dile getiren Ersoy, "31 Mart'ta vatandaşlarımızın teveccühü ve desteğiyle iş başına geldiğimizde sahil şeridi düzenlemesiyle hemşehri ve misafirlerimizin denize ulaşımını kolaylaştıran, konforlu kılan düzenlemeleri el birliğiyle geliştireceğiz. Bakanlığımızın desteklerine, yerel yönetimin destekleri de eklenecek. Yine belediyemizin eli daima yat limanımızın üzerinde olacak. Finike Festivali'ni de bakanlığımızın artan katkılarıyla belediyemizle ortaklaşa bir cazibe merkezi haline getireceğiz." diye konuştu.

- "Lymra'da 47 milyon, Arykanda'da 36,7 milyon lira ödenek kullanacağız"

Bakanlık olarak Finike ilçesini “Geleceğe Miras Projesi” kapsamına aldıklarını ileten Ersoy, burada bir kültürel miras koridoru oluşturulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bu yılki kazı çalışmalarına ilişkin Ersoy, "Bu yıl kazı ve diğer işler için Lymra'da 47 milyon, Arykanda'da 36,7 milyon lira ödenek kullanacağız. Bir süre önce başlattığımız 12 aylık kazılar yaklaşımını Finike'de de gerçekleştiriyoruz. Yıl boyu süren kazılar Finike'de istihdama da olumlu katkılar sağlıyor. Lymra ve Arykanda antik kentlerini turizmde hak ettiği yere getireceğimizi özellikle belirtmek istiyorum. ‘Geleceğe Miras Projesi’ kapsamında çok hızlı bir şekilde hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, tıpkı Myra Antik Kenti gibi Lymra Antik Kenti'nin de proje kapsamında hızlı şekilde ayağa kaldırılacağını, yeniden ihya edileceğini vurguladı.

Öte yandan, aday Şimşek'in coğrafi işaretli Finike Portakalı başta olmak üzere tarım sektörüne ilişkin birçok projesi olduğuna dikkati çeken Ersoy, şöyle konuştu:

"Bunlar narenciye, zeytin, bağcılık, muz ve meyveciliğin değişik türlerinde üretime, istihdama katkı verecek projeler. Yine su ürünleri ve hayvancılıkta da üreticilerimiz Cenk Şimşek'i her zaman yanlarında görecekler. Merkezi hükümetten alınan desteklerin de katkısıyla önemli bir sinerji oluşturacağız. Finike'nin altyapı ve ulaşım sorunları el birliğiyle çözülecek. Akıllı şehir uygulamalarıyla teknoloji, vatandaşlarımızla buluşacak. Yatay şehirleştirmeyi yaygınlaştırmak, tabiatla bütünleşen aile, mahalle ve komşuluk kültürünü canlandıran yerleşim alanlarını kurmak önceliğimiz. Kentle ilgili tüm önemli kararları Finike sakinleriyle birlikte almak, tasarruf ve şeffaflık ilkelerini tavizsiz uygulamak, sosyal belediyecilik anlayışını hakim kılmak Şimşek'in öncelikleridir. Biz de sonuna kadar arkasındayız, yanındayız. Desteğimiz sonsuz." şeklinde konuştu.

Ersoy, tüm bu çalışmalarla Finike'nin daha birçok iyileştirmeyi, güzelleştirmeyi gün gün göreceğinin altını çizdi.

- "Tüm Türkiye'de de Cumhur İttifakı hazır ve nazır"

31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın mührü almasıyla Finike'nin gerçek potansiyeline kavuşacağını belirten Ersoy, "Finike şehir hayatının kalitesi her noktadan yükselecek. Bir an önce iş başı yapmak, halkımızın hizmetine koşmak için sabırsızlanıyoruz. İnançlıyız, heyecanlıyız, dersimize çok iyi çalıştık. Antalya Büyükşehir'de Hakan Tütüncü, 18 ilçede kıymetli adaylarımız ve Finike'de Cenk Şimşek hemşehrilerimizin bir belediyeden beklediği ne kadar hizmet ve eser varsa yerine getirecek, inşa edecek." dedi. Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antalya Büyükşehir başta olmak üzere, bütün ilçelerimiz bizden hizmet bekliyor. Halen yönetmekte olduğumuz belediyelerde vatandaşlarımızın memnuniyetini daha da yukarılara taşımak, muhalefetin yönettiği değerlerin de kimisinde fetret devrine son vermek, kimisinde de AK Parti belediyeciliğini ilk kez hakim kılmak temel hedefimiz olacak. Yerelden merkeze yürümüş bir parti olarak biriktirdiğimiz müktesebat, eserlerimiz, hizmetlerimiz en büyük güvencemiz. Cumhur İttifakı'ndan arkadaşlarımızla omuz omuza, gönül gönüle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer büyüğümüz Devlet Bahçeli önderliğinde AK Parti ve MHP'nin yerel yönetim deneyimlerini, başarılarını, bütün bu birikimi milletimize anlatacak, desteklerini alıp çok daha güzel bir Türkiye, Antalya ve çok daha güzel bir Finike için bir kez daha kolları sıvayacağız. Finike'de de Antalya'da da tüm Türkiye'de de Cumhur İttifakı hazır ve nazır."

Programda, Cumhur İttifakı’nın Finike Belediye Başkan adayı Şimşek'te yeni dönemde hayata geçireceği projeleri anlattı.