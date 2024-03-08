Göynük Fen Lisesi öğrencilerinin projesi, TÜBİTAK yarışında bölge birincisi oldu
Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasında, "Deprem Sonrasında Tarama Tespit ve Afet Müdahale İHA Sistemleri" projesiyle bölge birincisi oldu.
Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasında, "Deprem Sonrasında Tarama Tespit ve Afet Müdahale İHA Sistemleri" projesiyle bölge birincisi oldu.
Öğretmenler Vahit Hüyük, Mehmet Nafi Duymuş ve Arzu Yıldırım Şahin, danışmanlığında öğrenciler Ertuğrul Emir Hüyük ve Naz Dönmez tarafından hazırlanan "Deprem Sonrasında Tarama Tespit ve Afet Müdahale İHA'sı" ile öğrenciler Gül Günsever, Serra Atmaca ve Gülru Yaprak Yeter tarafından hazırlanan "Doopler Etkili Radar ile Görüntü İşleme Sistemi Dergis" projeleri, kent genelinde ilk 5'e girdi.
Projeler Konya'da düzenlenen bölge finallerinde yarıştı.
Ertuğrul Emir Hüyük ve Naz Dönmez'in projesi, bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.