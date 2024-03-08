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        Göynük Fen Lisesi öğrencilerinin projesi, TÜBİTAK yarışında bölge birincisi oldu

        Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasında, "Deprem Sonrasında Tarama Tespit ve Afet Müdahale İHA Sistemleri" projesiyle bölge birincisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 09:58 Güncelleme: 08.03.2024 - 10:54
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        Göynük Fen Lisesi öğrencilerinin projesi, TÜBİTAK yarışında bölge birincisi oldu
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        Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasında, "Deprem Sonrasında Tarama Tespit ve Afet Müdahale İHA Sistemleri" projesiyle bölge birincisi oldu.

        Öğretmenler Vahit Hüyük, Mehmet Nafi Duymuş ve Arzu Yıldırım Şahin, danışmanlığında öğrenciler Ertuğrul Emir Hüyük ve Naz Dönmez tarafından hazırlanan "Deprem Sonrasında Tarama Tespit ve Afet Müdahale İHA'sı" ile öğrenciler Gül Günsever, Serra Atmaca ve Gülru Yaprak Yeter tarafından hazırlanan "Doopler Etkili Radar ile Görüntü İşleme Sistemi Dergis" projeleri, kent genelinde ilk 5'e girdi.

        Projeler Konya'da düzenlenen bölge finallerinde yarıştı.

        Ertuğrul Emir Hüyük ve Naz Dönmez'in projesi, bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

        Galeri
        Galeri

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