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        Ahmet Yesevi İlkokulu'nda kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterildi

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Ahmet Yesevi İlkokulu'nda düzenlenen kan bağışı kampanyasına veliler ile öğretmenler yoğun katılım gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 11:04 Güncelleme: 08.03.2024 - 11:11
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        Ahmet Yesevi İlkokulu'nda kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterildi
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Ahmet Yesevi İlkokulu'nda düzenlenen kan bağışı kampanyasına veliler ile öğretmenler yoğun katılım gösterdi.

        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki okulda, Türk Kızılayın öncülüğünde kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi. Okulun bahçesine kurulan mobil kan bağışı aracında, katılımcılar önce bilgilendirildi, ardından kan bağışında bulundu.

        Ahmet Yesevi İlkokulu Müdürü Ali Sapmaz, AA muhabirine, çocukların duyarlılığını artırmak ve bilinçlendirmek amacıyla sosyal aktivitelere de ağırlık verdiklerini söyledi.

        Kan bağışının önemini anlatmak amacıyla da Türk Kızılayın işbirliğinde bir günlük etkinlik düzenlediklerini anlatan Sapmaz, "Okulumuzda 400 öğrencimiz var, bir günlük kampanyada 165 başvuru oldu ve 81 ünite kan bağışında bulunuldu. Bu rakam önemli bir başarıdır. Amacımız bir farkındalık oluşturmaktı, bunu da başardığımıza inanıyorum." dedi.

        Buna benzer etkinliklere devam edeceklerini belirten Sapmaz, kan bağışında bulunan velilere, öğretmenlere ve çalışanlara teşekkür etti.

        Türk Kızılay sorumlusu Hüseyin Uyar da kan bağışının hayat kurtarmakla eş değer tutulduğunu söyledi. Kan bağışının ne kadar önemli olduğunu çocuklara anlatabilmek amacıyla okullarda bu tür etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Uyar, etkinliklerle olumlu sonuçlar elde ettiklerini kaydetti.

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