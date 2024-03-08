Alanya'da denizde hortum oluştu

İlçede yer yer etkili olan yağış sırasında Konaklı Mahallesi açıklarında oluşan hortum, herhangi zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

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