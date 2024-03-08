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        Antalya'da denizde hortum oluştu

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde hortum oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 12:36 Güncelleme: 08.03.2024 - 12:40
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        Antalya'da denizde hortum oluştu
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde hortum oluştu. Hortum, cep telefonuyla kayda alındı.

        Alanya'da yağmur sırasında Konaklı Mahallesi açıklarında hortum oluştu. Denizdeki hortum bir süre ilerledikten sonra etkisini yitirdi. Hortumun büyüklüğü farklı bölgelerden vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hortum nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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