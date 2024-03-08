Antalya'da denizde hortum oluştu

Alanya'da yağmur sırasında Konaklı Mahallesi açıklarında hortum oluştu. Denizdeki hortum bir süre ilerledikten sonra etkisini yitirdi. Hortumun büyüklüğü farklı bölgelerden vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hortum nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

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