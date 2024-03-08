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        Antalya'da kalp krizi geçiren kadına hava ambulansıyla hızlı müdahale edildi

        Antalya'nın Elmalı ilçesinde kalp krizi geçiren 71 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle getirildiği Antalya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 14:13 Güncelleme: 08.03.2024 - 14:13
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        Antalya'da kalp krizi geçiren kadına hava ambulansıyla hızlı müdahale edildi
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        Antalya'nın Elmalı ilçesinde kalp krizi geçiren 71 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle getirildiği Antalya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Göğüs ağrısı şikayetiyle Elmalı Devlet Hastanesi'ne başvuran kadına kalp krizi teşhisi konuldu. İleri tetkik ve tedavi gerektiren hasta için ambulans helikopter talep edildi.

        Hava ambulansıyla yeni açılan Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen kadına, kardiyoloji uzmanı Dr. Ali Oğuzhan Karal tarafından müdahale edildi. Kalp krizine neden olan tıkalı damarına stent uygulanan hasta, başarılı işlemin ardından yoğun bakım ünitesinde takibe alındı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açılan hastane, tam donanımlı olarak hizmet vermeye başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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