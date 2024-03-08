Antalya'da kalp krizi geçiren kadına hava ambulansıyla hızlı müdahale edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açılan hastane, tam donanımlı olarak hizmet vermeye başladı.

Hava ambulansıyla yeni açılan Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen kadına, kardiyoloji uzmanı Dr. Ali Oğuzhan Karal tarafından müdahale edildi. Kalp krizine neden olan tıkalı damarına stent uygulanan hasta, başarılı işlemin ardından yoğun bakım ünitesinde takibe alındı.

Göğüs ağrısı şikayetiyle Elmalı Devlet Hastanesi'ne başvuran kadına kalp krizi teşhisi konuldu. İleri tetkik ve tedavi gerektiren hasta için ambulans helikopter talep edildi.

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