Gecekondu alev alev yandı



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da atık malzeme toplayan kişilerin kaldığı gecekondu çıkan yangında alev alev yanarak küle döndü. Gecekonduda kalan kişiler dışarıya çıkarken, itfaiye ekipleri yangını 30 dakikalık çalışma sonunda söndürdü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi 4967 sokak üzerinde yer alan gecekonduda çıktı. Atık malzeme toplayan kişilerin kaldığı gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında evde bulunanlar kendini sokağa atarken, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbarla birlikte yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin sardığı gecekonduyu söndürmek üzere Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri söndürme işlemlerini sürdürürken, gecekondunun sol cephe duvarı yıkıldı. Polis ve itfaiye ekipleri gecekondunun bulunduğu noktaya şerit çekerken, çevre binalarda bulunan vatandaşlar ise yangını izlemek için sokağa çıktı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonrasında yangını kontrol altına aldı. Gecekondu kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-02-03 22:13:03



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