Yurtta kar, Antalya'da bahar havası



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da hafta içi etkili olan kuvvetli rüzgarın ardından bugün 15 dereceyi bulan sıcak havayla birlikte sahile ve piknik alanlarını doldurdu.

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava ve kar etkili olurken, Antalya'da güneşli hava hakim. Sıcaklığın 15 dereceyi bulduğu kentte sahil ve piknik alanlarına gitti. Konyaaltı sahilinde bazı kişiler denize girip güneşlendi, kimisi ise yürüyüş yaptı.

Antalya'da güneşli havaya rağmen rüzgar da etkili oldu. Yüksek kesimlerdeki soğuk havayı kent merkezine taşıyan rüzgar üşüttü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2023-02-04 14:16:04



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