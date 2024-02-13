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        ANTALYA'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

        ANTALYA'da şiddetli yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su basarken, araçlarında mahsur kalan çok sayıda kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Kent merkezindeki 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 07:52 Güncelleme: 13.02.2024 - 07:52
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        ANTALYA'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
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        ANTALYA'da şiddetli yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su basarken, araçlarında mahsur kalan çok sayıda kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Kent merkezindeki 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

        Antalya'da akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, yola çıkan sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su ile doldu, yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre ise ev, iş yerleri ve araçlarda yağış nedeniyle mahsur kalan çok sayıda kişi tahliye edildi. Bölgede ekiplerin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

        5 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

        Antalya'da dün akşam başlayan ve gece etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 5 ilçede okullar tatil edildi. Antalya Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle; 5 merkez ilçemizde  (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır. İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; 5 merkez ilçemizde  (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) 13.02.2024 Salı günü kamu kurumlarında çalışan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadeleri yer aldı.

        MOTOKURYELERE İZİN VERİLMEYECEK

        Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri 1 gün süreyle tatil edilirken, motokuryelerin de trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceği duyuruldu.

        Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Antalya merkez ilçelerinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri olumsuz hava koşulları nedeniyle 13.02.2024 Salı günü bir gün süre ile tatil edilmiştir. İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde; Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa'da ikinci bir duyuruya kadar motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecektir" denildi.

        Görüntü Dökümü:

        -Şiddetli yağıştan görüntü

        -Suyun içerisindeki araçlardan görüntü

        -Taşan dere

        -Yoldan kalan araçlar

         

        DHA-Gündem - Türkiye-Antalya -

        2024-02-13 07:51:36

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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