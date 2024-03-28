Bakan Ersoy: Antalya'nın turizmde dünyanın süper ligine yükselmesi için gece- gündüz çalışıyoruz

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Antalya’nın turizmde dünyanın süper ligine yükselmesi ve oradaki yerini kalıcı hale getirmek için gece- gündüz demeden çalışırken, yerel yönetimlerimizin de başarılı çalışmalar ortaya koymasını beklemek sanırım tüm Antalyalıların en doğal hakkıdır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da Doğu ve Güneydoğu Dernekleri ve iş insanlarıyla iftar yemeğine katıldı. Bakan Ersoy, "Bildiğiniz gibi küresel düzeyde yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle turizm sektörü çok büyük sorunlar yaşadı. Herkesin kara kara düşündüğü bir ortamda hayata geçirdiğimiz doğru politikalar ve geliştirdiğimiz stratejiler neticesinde hem şehrimiz hem de ülkemiz adına büyük bir başarı elde ettik. Antalya’da transfer yolcular dahil 16 milyonu aşkın ziyaretçiyle rekor kırarak tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştık. İnşallah bu yıl daha da yüksek rakamlara ulaşacağız. Peki bu başarıların elde edilmesi, milyonlarca insanın seyahatlerinde rotayı Antalya’ya çevirmesi, Danimarka’da insanların Antalya’daki kültürel mirası araştırması sadece tesadüfle açıklanabilir mi? Elbette hayır. Emin olun başarılı olmak için çok çalışıyoruz. Hiçbir sorunu halının altına süpürmüyor, kalıcı çözümler geliştiriyoruz" dedi.

'DÜNYADA EN ÇOK İZLENEN TELEVİZYON KANALLARINDA ANTALYA’NIN REKLAMINI YAPIYORUZ' Turizmi 12 aya yaymak için kültür, tarih, sağlık, doğa, inanç, gastronomi, spor gibi alanlarla turizmi çeşitlendirdiklerini ifade eden Bakan Ersoy, "Bugün dünyanın dört bir yanında, 200’den fazla ülkede Antalya’nın, Kemer’in tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Dünyada en çok izlenen televizyon kanallarında Antalya’nın reklamını yapıyoruz. Çin’de, Japonya’da, Amerika’da, Almanya’da, Rusya’da, Manavgat’ı, Kemer’i, Side’yi tanıtıyoruz. İnsanlık tarihinin en önemli kültürel mirasına sahip olan bölgemizde bu mirasın gün yüzüne çıkartıp, her yıl milyonlarca insanın şehrimizi, ilçelerimizi ziyaret etmesi için tarihin en yoğun arkeoloji çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Yeni kütüphaneleri, müzeleri, sanat merkezlerini, restorasyonları, galerileri, festivalleri Antalya'mıza kazandırıyoruz. En çok izlenen uluslararası filmlerin Antalya’da çekilmesini sağlıyoruz" diye konuştu.

'ANTALYA’NIN TURİZMDE DÜNYANIN SÜPER LİGİNE YÜKSELMESİ VE ORADAKİ YERİNİ KALICI HALE GETİRMEK İÇİN GECE- GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ' Dünyanın bir ucunda Avustralya’da gözbebeğimiz Antalya’nın tanıtımını yaptıklarını, bölgeye turist çekip, turizm gelirini artırmanın çabası içinde olmalarına rağmen bazı yerel yöneticilerin temel görevlerini dahi yerine getirme konusunda çok da başarılı olduklarını söyleyemediklerini dile getiren Nuri Ersoy, "Yeri geldiğinde bu güzel şehir ve bu şehrin insanları kaybetmesin diye yerel yönetimlerin sorumluluğundaki birçok soruna el atıyoruz. Altyapı sorunlarını çözüme kavuşturuyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak arıtma tesisleri inşa ediyoruz. Antalya’nın kanalizasyonuna, içme suyuna, yağmur suyuna el atıyoruz. Diğer bakanlıklarımızla görüşerek şehrin ihtiyaçlarının karşılanması adına elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Biz Antalya’nın turizmde dünyanın süper ligine yükselmesi ve oradaki yerini kalıcı hale getirmek için gece- gündüz demeden çalışırken, yerel yönetimlerimizin de başarılı çalışmalar ortaya koymasını beklemek sanırım tüm Antalyalıların en doğal hakkıdır" dedi.