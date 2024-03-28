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        Antalya'da şehit aileleri ve gazilere iftar programı

        Antalya İl Müftülüğünce şehit ve gazi aileler iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 20:44 Güncelleme: 28.03.2024 - 20:44
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        Antalya'da şehit aileleri ve gazilere iftar programı
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        Antalya İl Müftülüğünce şehit ve gazi aileler iftarda bir araya geldi.

        Muratpaşa ilçesindeki Ahmet Hamdi Akseki Gençlik Merkezi'nde düzenlenen iftar programına Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

        Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan Yalçınkaya, yardımlaşma ve dayanışma ayı ramazanda şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

        Milletin şehitlere ve gazilere minnet borcu olduğunu belirten Yalçınkaya, "Onlarla iftar yapmanın sevincini mutluluğunu yaşadık. Biz onlara minnet borçluyuz. Minnetimizi göstermenin ifadesi olarak iftarda bir araya geldik. Her zaman onların yanında olduğumuzu göstermek istedik. Yalnız olmadıklarını, evlatlarının acılarını millet olarak bizim de hissettiğimizi göstermek istedik." dedi.

        İftar duasının okunmasının ardından protokol üyeleri şehit ve gazi aileleri ile sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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