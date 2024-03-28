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        Saadet Partisi'nden 'Antalya'dan Gazze'ye İşgale ve Ticarete Dur De' programı

        SAADET Partisi Antalya İl Başkanlığı, Gazze'deki devam eden saldırıları protesto etmek amacıyla 'Antalya'dan Gazze'ye İşgale ve Ticarete Dur De' programı düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 17:04 Güncelleme: 28.03.2024 - 17:10
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        Saadet Partisi'nden 'Antalya'dan Gazze'ye İşgale ve Ticarete Dur De' programı
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        SAADET Partisi Antalya İl Başkanlığı, Gazze'deki devam eden saldırıları protesto etmek amacıyla ‘Antalya'dan Gazze'ye İşgale ve Ticarete Dur De’ programı düzenledi.

        Antalya Kepez Meydanı'nda gerçekleşen programa, Saadet Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ersan Bilgin ile partililer katıldı. Ersan Bilgin burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin İsrail'e karşı aldığı tutumu ve Gazze'deki zulmü dile getirerek, “İsterdik ki, Filistin’in bağımsızlığını, Gazze’nin siyonist İsrail’den kurtuluşunu kutlamak için bir arada olalım. Ne yazık ki Filistin’de, Gazze’de insanlığın ortak utancı soykırımın yaşandığını haykırmak için bir aradayız. O kadar çok isterdik ki, bugün burada hükümetin ‘İsrail’le ticareti de diplomasiyi de ilişkileri de bitirdik’ kararı vermiş olmasını alkışlamak ve takdir etmek için toplanmış olalım. Fakat ne yazık ki, Türkiye’den İsrail’e yapılan ticaret kapsamında soykırımcı terör örgütüne barut, patlayıcı maddeler, ateş alıcı maddeler, mühimmat, silah ve parçaları satılmasına tepki vermek için bir aradayız. 7 Ekim’den bugüne ‘Dünya Lideri’ beyanlarının hamaset, ‘Bölgesel Lider’ ve ‘Küresel Güç’ tanımlarının kandırmaca olduğunu kavradık. 7 Ekim’den bugüne Filistinli kardeşlerimiz hayatını, dünya ise insanlığını kaybediyor” dedi.

        Türkiye'nin İsrail'in saldırgan politikalarına karşı güçlü bir iradeyle hareket etmesi gerektiğini belirten Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İsrail’e karşı asla çaresiz değiliz, olmayacağız. Filistin için umutsuz değiliz ve hiçbir zaman da umutsuz olmayacağız. Bugün yapılan hataların ve yapılmayan doğruların sorumluluğunun kimde olduğunu biliyoruz, bu duruma itiraz ediyoruz! Milletimiz, Filistin’in yanında olacak inanca; devletimiz ise İsrail’i, her ne gerekiyorsa onu yaparak durduracak güce sahiptir. İsrail konusunda direniş ve isyan ahlakını, Filistin bakımından ise diriliş, kurtuluş ve intizam aklını devreye alabilecek olan Millî Görüş aklı buradadır.”

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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