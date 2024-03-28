Saadet Partisi'nden 'Antalya'dan Gazze'ye İşgale ve Ticarete Dur De' programı

SAADET Partisi Antalya İl Başkanlığı, Gazze'deki devam eden saldırıları protesto etmek amacıyla ‘Antalya'dan Gazze'ye İşgale ve Ticarete Dur De’ programı düzenledi.

Antalya Kepez Meydanı'nda gerçekleşen programa, Saadet Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ersan Bilgin ile partililer katıldı. Ersan Bilgin burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin İsrail'e karşı aldığı tutumu ve Gazze'deki zulmü dile getirerek, “İsterdik ki, Filistin’in bağımsızlığını, Gazze’nin siyonist İsrail’den kurtuluşunu kutlamak için bir arada olalım. Ne yazık ki Filistin’de, Gazze’de insanlığın ortak utancı soykırımın yaşandığını haykırmak için bir aradayız. O kadar çok isterdik ki, bugün burada hükümetin ‘İsrail’le ticareti de diplomasiyi de ilişkileri de bitirdik’ kararı vermiş olmasını alkışlamak ve takdir etmek için toplanmış olalım. Fakat ne yazık ki, Türkiye’den İsrail’e yapılan ticaret kapsamında soykırımcı terör örgütüne barut, patlayıcı maddeler, ateş alıcı maddeler, mühimmat, silah ve parçaları satılmasına tepki vermek için bir aradayız. 7 Ekim’den bugüne ‘Dünya Lideri’ beyanlarının hamaset, ‘Bölgesel Lider’ ve ‘Küresel Güç’ tanımlarının kandırmaca olduğunu kavradık. 7 Ekim’den bugüne Filistinli kardeşlerimiz hayatını, dünya ise insanlığını kaybediyor” dedi.