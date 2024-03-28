Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen, "Antalya'yı dünya cimnastiğinin merkezi haline getirmek istiyoruz" dedi.

Antalya'da 29-31 Mart tarihlerinde 27 ülkeden 108 sporcunun katılımıyla yapılacak Artistik Cimnastik World Challenge Cup'ın basın toplantısı, Konyaaltı ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Basın toplantısında Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili İzzet Tekeli, Vestel Marka İletişim, Deneyim ve İş Geliştirme Genel Müdür yardımcısı Osman Badur, Artistik Cimnastik Kadın Milli Takım Antrenörü Munise Tuna, Artistik Cimnastik Erkek Milli Takım Başantrenörü Yılmaz Göktekin, milli sporcu Derin Tanrıyaşükür ve İbrahim Çolak'ın yanı sıra diğer milli sporcular yer aldı.

İZZET TEKELİ: ANTALYA, SPORUN VE TURİZMİN MERKEZİ Antalya'nın sporun ve turizmin merkezi olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili İzzet Tekeli, "Sizleri şehrimizde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Şehir olarak Antalya, sporun ve turizmin merkezi. Bu tür organizasyonlaın şehrimize ve ülkemize fayda sağladığını düşünüyorum. Umarım bu yarışma hem federasyonumuza hem değerli sporcularımıza katkı sağlar. Hepinize başarılar diliyorum" dedi. SUAT ÇELEN: ANTALYA'YI DÜNYA CİMNASTİĞİNİN MERKEZİ HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı ve Uluslararası Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Suat Çelen, "Biz Türkiye olarak yedincisini düzenliyoruz ama Antalya'da ilk defa bu organizasyonu tertip ediyoruz" diye konuştu. Antalya'nın dünya markası bir şehir olduğunu kaydeden Çelen, "Burada Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında düzenlemiş olduğumuz, Avrupa Büyükler Şampiyonası, Dünya Gençler Şampiyonası ve Avrupa Büyükler Aerobik Şampiyonası'ndan sonra bütün dünya ülkeleri Antalya'yı artık turizm şehri olarak biliyor ama artık bir cimnastik şehri olarak da bilmeye başladı. Biz arzu ediyoruz ki cimnastikte de büyük şampiyonalar öncesinde buraya gelsinler, kamp yapsınlar ve buradan büyük şampiyonalara gitsinler. Antalya'yı dünya cimnastiğinin merkezi haline getirmek istiyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından muhteşem bir salon, Türk cimnastiğine kazandırıldı. 27 ülkeden 108 sporcu katıldı. Ama ben inanıyorum ki önümüzdeki dönem olimpiyat kotası veren dünya kupalarından birine çevirebilirsek bu organizasyonu orada da tabii büyük bir yarış olacak. Biz aday olduğumuzu şimdiden deklare ediyoruz. O zaman buraya en az 100 ülke gelecek ve çok daha fazla sporcular gelecek. Çünkü bütün herkes buraya gelmek zorunda kalacak. Geçen yıl artistik erkek cimnastik takımı dünyanın ilk 12 takımı arasına girerek tarihi bir başarı elde etti" şeklinde konuştu.

YILMAZ GÖKTEKİN: HERKESİN BEKLENTİLERİ ÜST DÜZEYDE Antalya'yı evleri gibi gördüklerini kaydeden Artistik Cimnastik Erkek Milli Takım Başantrenörü Yılmaz Göktekin, "Cimnastik ailesi giderek büyüyor. Ve ailemize katılan her ferdi biz yeni olarak görmüyoruz. Herkesin bizden beklentileri üst düzeyde. Bu beklentiyi ortaya çıkaran burada değerli sporcularımız var. Bizim sporcularımız dünya arenasında, Avrupa arenasında çok saygın ve başarılı sporcular. Burada güzel bir hazırlık süreci geçirdik. Geçen hafta burada Türkiye şampiyonası vardı. Ve Türkiye Şampiyonası'nda yaklaşık üç hafta sonra gideceğimiz Avrupa Şampiyonası'nın kadrosunu oluşturduk. Genç kadromuz var. Tabii ki tecrübeli abileriyle beraber güzel bir takım oluşturduk. Avrupa'da güzel başarılar ve güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM ÇOLAK: TARİHİ MADALYALAR ALACAĞIZ Heyecanlı bir yarışmanın kendilerini beklediğini kaydeden milli sporcu İbrahim Çolak, "Heyecanlı bir yarışma olacak. Bildiğiniz gibi bu yıl olimpiyat yılı ve iki büyük yarışma var. Tabii ki birincisi olimpiyat oyunları. İkincisi de yaklaşık 1 ay sonra yapılacak olan Avrupa Şampiyonası. Vestel World Challenge Cup yarışması Avrupa Şampiyonası önceki son yarışmamız ve takım olarak bu yarışmaya ve Avrupa Şampiyonası'na iyi bir şekilde hazırlandık. Ben inanıyorum ki hem Avrupa Şampiyonası'nda hem olimpiyat oyunlarında tarihi madalyalar alacağız" şeklinde konuştu.

MUNİSE TUNA: ÜLKEMİZİ MUTLU EDECEĞİMİZE İNANIYORUM Şampiyonaya iyi hazırlandıklarını ifade eden Artistik Cimnastik Kadın Milli Takım Antrenörü Munise Tuna, "Avrupa Şampiyonası öncesi Antalya'da bu şampiyonaya katılmaktan mutluyuz ve hazırlıklıyız. Avrupa Şampiyonası için hazırlanıp madalyamızı alıp ülkemizi çok iyi bir şekilde mutlu edeceğimize inanıyorum" dedi. DERİN TANRIYAŞÜKÜR: ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ SERGİLEYECEĞİZ Milli sporcu Derin Tanrıyaşükür ise "Böyle büyük bir organizasyonun ülkemizde, Antalya'da yapılıyor olması hepimiz için çok büyük bir gurur. Çok keyif verici bir durum. Hem ülkemiz, hem bizler için. Her yarışmaya olduğu gibi bu yarışmaya da hazırlandık. Antrenmanlarımızı tamamladık. Hepimizin kendine özgü ve takım olarak hedeflerimizin olduğu bir yarışma. Bu hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için de yarışmada elimizden gelenin en iyisini, en iyi performansı sergileyeceğimize inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.