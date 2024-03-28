TGF Türkiye Golf Turu 5'inci ayak müsabakaları Antalya'da başladı

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Antalya Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvaya, Ankara Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Gloria Golf Kulübü, National GSK, Sueno Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Klassis Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü ve Carya Golf Kulübü'nden toplamda 23 sporcu sahaya çıktı. Sporcular 3 gün sürecek turnuvada 54 çukurda mücadele edecek. Oynanan müsabakada sporcuları Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney de yakından takip ediyor.

Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen ve 2024 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 5'inci ayak müsabakaları Antalya'da başladı.

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