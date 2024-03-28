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        TGF Türkiye Golf Turu 5'inci ayak müsabakaları Antalya'da başladı

        Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen ve 2024 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 5'inci ayak müsabakaları Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 13:20 Güncelleme: 28.03.2024 - 13:25
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        TGF Türkiye Golf Turu 5'inci ayak müsabakaları Antalya'da başladı
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        Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen ve 2024 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 5'inci ayak müsabakaları Antalya'da başladı.

        Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Antalya Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvaya, Ankara Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Gloria Golf Kulübü, National GSK, Sueno Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Klassis Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü ve Carya Golf Kulübü'nden toplamda 23 sporcu sahaya çıktı. Sporcular 3 gün sürecek turnuvada 54 çukurda mücadele edecek. Oynanan müsabakada sporcuları Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney de yakından takip ediyor.

        TGF Türkiye Golf Turu 5'inci ayak müsabakaları 30 Mart'ta sona erecek.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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